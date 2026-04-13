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Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के तूफान को रोक पाएगी SRH? अजेय राजस्थान के सामने हैदराबाद की चुनौती, ये है संभावित प्लेइंग-11

वैभव सूर्यवंशी के तूफान को रोक पाएगी SRH? अजेय राजस्थान के सामने हैदराबाद की चुनौती, ये है संभावित प्लेइंग-11

IPL 2026 Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad: आईपीएल 2026 में अजेय राजस्थान रॉयल्स का सामना संघर्ष कर रही सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. क्या ईशान किशन की टीम वैभव सूर्यवंशी के तूफान और रियान पराग की कप्तानी वाली रॉयल्स को रोक पाएगी? जानें पिच और मौसम का पूरा हाल.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:16 PM IST
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अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी. Photo Credit: BCCI
अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स का दबदबा कायम है. अंक तालिका में शीर्ष पर उसका कब्जा है. रियान पराग की कप्तानी में इस टीम ने अब तक अपने सभी मैच जीते हैं. वह अब तक प्रतियोगिता में सबसे मजबूत टीम लग रही है. ऐसे में सोमवार को हैदराबाद में जब सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का सामना 2008 के चैंपियन से होगा, तो उसके लिए राह आसान नहीं होगी. सबसे दिलचस्प मुकाबला यह होगा कि हैदराबाद वैभव सूर्यवंशी के तूफान से कैसे निपटती है.

ऐतिहासिक रूप से रॉयल्स का रिकॉर्ड राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खराब रहा है, लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए टीम का पलड़ा भारी है. मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में संघर्ष कर रही है और अपने चार में से तीन मैच हार चुकी है. उसकी गेंदबाजी औसत से कम रही है और फॉर्म में चल रहे राजस्थान के बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.

वैभव सूर्यवंशी फिर मचाएंगे तबाही?

रॉयल्स के खिलाफ सनराइजर्स को वैभव सूर्यवंशी का सामना करना होगा, जिन्होंने जोश हेजलवुड और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ निडर होकर बल्लेबाजी की है.  हैदराबाद की गेंदबाजी को देखते हुए वैभव एक बड़ा प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार होंगे. हैदराबाद का मैदान बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहा है और अगर सनराइजर्स के गेंदबाज सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी नहीं करते, तो शानदार फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल, वैभव और ध्रुव जुरेल के सामने उनके लिए दिन काफी लंबा हो सकता है.

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कैसा रहेगा हैदराबाद का मौसम?

सोमवार को हैदराबाद में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मौसम काफी गर्म रहेगा और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. आसमान साफ रहेगा और परिस्थितियां थोड़ी उमस भरी हो सकती हैं. 

हेड टू हेड रिकॉर्ड

सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने 21 मैचों में से 12 जीते हैं. हैदराबाद में सनराइजर्स का खास तौर पर दबदबा रहा है दोनों टीमों के बीच हुए छह मुकाबलों में से पांच में उसने जीत हासिल की है. पिछली बार यहां सनराइजर्स ने रॉयल्स को 44 रनों से हराया था. उस मैच में मौजूदा कप्तान ईशान किशन ने 47 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाए थे.

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SRH vs RR की संभावित प्लेइंग-11

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (कप्तान/विकेटकीपर), हेनरिच क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा.

इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट: जयदेव उनादकट.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा.

इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट: वैभव सूर्यवंशी.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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