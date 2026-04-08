Advertisement
trendingNow13170046
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: रियान की सेना को रोकना मुश्किल! जीत की हैट्रिक के साथ टॉप पर राजस्थान, प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल

IPL 2026: रियान की सेना को रोकना मुश्किल! जीत की हैट्रिक के साथ टॉप पर राजस्थान, प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मंगलवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 27 रन से हरा दिया. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ इस जीत के साथ ही IPL 2026 सीजन में जीत की हैट्रिक लगाई है. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने जीत की हैट्रिक के साथ IPL 2026 सीजन की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन पर अपनी जगह पक्की कर ली है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 08, 2026, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026: रियान की सेना को रोकना मुश्किल! जीत की हैट्रिक के साथ टॉप पर राजस्थान, प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मंगलवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 27 रन से हरा दिया. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ इस जीत के साथ ही IPL 2026 सीजन में जीत की हैट्रिक लगाई है. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने जीत की हैट्रिक के साथ IPL 2026 सीजन की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन पर अपनी जगह पक्की कर ली है. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पोजीशन से खदेड़ दिया है.

रियान की सेना को रोकना मुश्किल!

रियान पराग की टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) IPL 2026 सीजन के 3 मैचों में अभी तक 3 जीत के साथ पहले स्थान पर है. पंजाब किंग्स (PBKS) 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 2 मैचों में 2 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) 2 मैचों में 2 जीत के साथ चौथे स्थान पर है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ पांचवें स्थान पर है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ छठे, मुंबई इंडियंस (MI) 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ सातवें स्थान पर है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 3 मैचों में 2 हार के साथ आठवें, गुजरात टाइटंस (GT) 2 मैचों में 2 हार के साथ नौवें स्थान पर है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम सबसे नीचे दसवें स्थान पर है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) IPL 2026 में अभी तक अपने 3 मैचों में से 3 मैच हार चुकी है. समान अंक के बावजूद कई टीमों की रैंकिंग उनके रन रेट के आधार पर तय की गई है.

मुंबई इंडियंस की करारी हार

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मंगलवार को बारिश से प्रभावित IPL 2026 के मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 27 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स (RR) ने इस सीजन में जीत की हैट्रिक लगा दी है. बारिश के चलते मैच की पहली गेंद रात 10 बजकर 10 मिनट पर फेंकी गई. इस दौरान 9-9 ओवरों की कटौती हुई. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 11 ओवरों में 3 विकेट खोकर 150 रन बनाए. इसके जवाब में मुंबई इंडियंस 11 ओवरों में 9 विकेट खोकर 123 रन ही बना सकी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
DNA
100 रुपये की दवा, 500 में क्यों बिक रही? MRP वाली लूट पर खुलासा पार्ट-2, खेल EXPOSED
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
Jammu-kashmir
घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
Dhurandhar
धुरंधर में अतीक का किरदार दिखाना रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं, कैसे जुड़े PAK से तार
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
Neelam Shinde
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
Sabrimala Case
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
Sabrimala Mandir
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप