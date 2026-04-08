IPL 2026: रियान की सेना को रोकना मुश्किल! जीत की हैट्रिक के साथ टॉप पर राजस्थान, प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मंगलवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 27 रन से हरा दिया. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ इस जीत के साथ ही IPL 2026 सीजन में जीत की हैट्रिक लगाई है. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने जीत की हैट्रिक के साथ IPL 2026 सीजन की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन पर अपनी जगह पक्की कर ली है. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम को IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पोजीशन से खदेड़ दिया है.

रियान की सेना को रोकना मुश्किल!

रियान पराग की टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) IPL 2026 सीजन के 3 मैचों में अभी तक 3 जीत के साथ पहले स्थान पर है. पंजाब किंग्स (PBKS) 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 2 मैचों में 2 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) 2 मैचों में 2 जीत के साथ चौथे स्थान पर है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ पांचवें स्थान पर है.

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प्वाइंट्स टेबल में उथल-पुथल

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ छठे, मुंबई इंडियंस (MI) 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ सातवें स्थान पर है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 3 मैचों में 2 हार के साथ आठवें, गुजरात टाइटंस (GT) 2 मैचों में 2 हार के साथ नौवें स्थान पर है. IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम सबसे नीचे दसवें स्थान पर है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) IPL 2026 में अभी तक अपने 3 मैचों में से 3 मैच हार चुकी है. समान अंक के बावजूद कई टीमों की रैंकिंग उनके रन रेट के आधार पर तय की गई है.

मुंबई इंडियंस की करारी हार

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मंगलवार को बारिश से प्रभावित IPL 2026 के मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 27 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स (RR) ने इस सीजन में जीत की हैट्रिक लगा दी है. बारिश के चलते मैच की पहली गेंद रात 10 बजकर 10 मिनट पर फेंकी गई. इस दौरान 9-9 ओवरों की कटौती हुई. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 11 ओवरों में 3 विकेट खोकर 150 रन बनाए. इसके जवाब में मुंबई इंडियंस 11 ओवरों में 9 विकेट खोकर 123 रन ही बना सकी.