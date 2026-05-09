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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026, RR vs GT: जयपुर में बरसेंगे रन या लगेगी विकेटों की झड़ी? खुल गया सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच का राज

IPL 2026, RR vs GT: जयपुर में बरसेंगे रन या लगेगी विकेटों की झड़ी? खुल गया सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच का राज

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. राजस्थान रॉयल्स (RR) जहां जीत दर्ज कर टॉप-2 में पहुंचते हुए प्लेऑफ की संभावना और मजबूत कर लेगी, वहीं, गुजरात टाइटंस (GT) जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचना चाहेगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 09, 2026, 12:47 PM IST
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IPL 2026, RR vs GT: जयपुर में बरसेंगे रन या लगेगी विकेटों की झड़ी? खुल गया सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच का राज

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. राजस्थान रॉयल्स (RR) जहां जीत दर्ज कर टॉप-2 में पहुंचते हुए प्लेऑफ की संभावना और मजबूत कर लेगी, वहीं, गुजरात टाइटंस (GT) जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचना चाहेगी.

जयपुर की पिच रिपोर्ट

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच आज होने वाले IPL 2026 मैच के दौरान पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी, उछाल एक जैसा होगा. जयपुर की पिच पर लक्ष्य का पीछा करना ज्यादा पसंद किया जाता है. IPL 2026 सीजन में जयपुर की पिच पर पहले गेंदबाजी करने वाली टीमों ने लगभग 65% मैच जीते हैं. इसमें दूसरी पारी में पड़ने वाली ओस का भी हाथ रहा है, जिससे स्कोर का बचाव करना मुश्किल हो जाता है.

कैसा होगा जयपुर का मौसम?

जयपुर में आज मौसम गर्म और साफ रहने की उम्मीद है. यहां का अधिकतम तापमान 38°C तक जा सकता है और बारिश की कोई संभावना नहीं है. यहां तेज गर्मी पड़ने की उम्मीद है, जिसमें दिन के समय तापमान 42°C तक पहुंच सकता है. शाम 7:30 बजे (IST) मैच के समय तक, तापमान 30°C तक आ जाएगा. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, मौसम धीरे-धीरे और ठंडा होता जाएगा. शाम ढलने के बाद (संभवतः रात 9 बजे के बाद) ओस पड़ने की उम्मीद है, जिससे लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है, क्योंकि ओस के कारण गेंदबाजों के लिए गेंद पर पकड़ बनाना मुश्किल हो जाता है.

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राजस्थान रॉयल्स की ताकत

राजस्थान रॉयल्स (RR) बहुत ही मजबूत और संतुलित टीम है. राजस्थान रॉयल्स (RR) IPL 2026 सीजन में 10 मैचों में 6 जीत से 12 अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला हारने वाली राजस्थान रॉयल्स (RR) अपने घरेलू मैदान पर गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ न सिर्फ जीत राह पर लौटना चाहेगी, बल्कि 14 अंक के साथ टॉप-2 में अपनी जगह बनाते हुए प्लेऑफ की राह मजबूत करना चाहेगी.

गुजरात टाइटंस की ताकत

गुजरात टाइटंस (GT) का सीजन में सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. जब टीम से उम्मीदें कम होने लगती हैं, तो यह मजबूती से बाउंस बैक करती है. सीजन की शुरुआत लगातार 2 हार से करने वाली गुजरात टाइटंस (GT) ने बाद के 3 मैच लगातार जीते. इसके बाद फिर लगातार 2 मैच हारी और फिर पिछला 3 मैच जीती है. आरआर के खिलाफ जीटी जीत का चौका लगाते हुए शीर्ष-4 में पहुंचना चाहेगी.

14 अंक तक पहुंचने की लड़ाई

राजस्थान रॉयल्स (RR) की तरह ही गुजरात टाइटंस (GT) के भी 12 अंक हैं. जीत की स्थिति में गुजरात टाइटंस (GT) के 14 अंक हो जाएंगे. हालांकि गुजरात टाइटंस (GT) का रन रेट माइनस में है. इसलिए संभव है कि जीत के बाद भी टीम पांचवें स्थान पर ही रहे. सीजन के पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. राजस्थान रॉयल्स (RR) के दिए 211 रन के लक्ष्य को गुजरात टाइटंस (GT) हासिल नहीं कर सकी थी और 6 रन से मैच हार गई थी. इस हार का बदला गुजरात टाइटंस (GT) निश्चित रूप से जयपुर में राजस्थान रॉयल्स (RR) से लेने की कोशिश करेगी.

राजस्थान बनाम गुजरात हेड टू हेड रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के टॉप तीन बल्लेबाज मजबूत कड़ी हैं, जिस भी टीम के टॉप-3 से रन आएंगे. मैच का उनके पक्ष में जाना तय है. राजस्थान रॉयल्स (RR) की टॉप-3 में वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल हैं, जबकि गुजरात टाइटंस (GT) की टॉप-3 में कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर हैं. राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच अब तक 9 मैच खेले गए हैं, जिसमें 6 बार गुजरात टाइटंस (GT) और 3 बार राजस्थान रॉयल्स (RR) जीती है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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