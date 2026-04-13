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Hindi Newsक्रिकेटविराट कोहली को क्या हुआ? चोट पर रजत पाटीदार का बड़ा बयान, अगले मैच में खेलने पर दिया अपडेट

विराट कोहली को क्या हुआ? चोट पर रजत पाटीदार का बड़ा बयान, अगले मैच में खेलने पर दिया अपडेट

RCB vs MI IPL 2026: मुंबई इंडियंस के खिलाफ आरसीबी की शानदार जीत के बाद कप्तान रजत पाटीदार ने विराट कोहली की चोट पर बड़ा अपडेट दिया है. क्या कोहली टखने की चोट के कारण अगले मैच से बाहर होंगे?

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:51 AM IST
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विराट कोहली. Photo Credit: BCCI
विराट कोहली. Photo Credit: BCCI

RCB vs MI IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ रविवार (12 अप्रैल) को जोरदार जीत हासिल की. उसने वानखेड़े स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन मुंबई को 18 रनों से हरा दिया. इस में टीम के लिए दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया. इस दौरान कोहली की चोट ने टीम की चिंता को बढ़ा दिया. आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने विराट कोहली की चोट पर जानकारी शेयर की.

कोहली ने मैच की पहली पारी में इस सीजन का अपना दूसरा अर्धशतक तो जड़ा, लेकिन वह दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे. इस सीजन में अपने नए और आक्रामक अंदाज के लिए तारीफ बटोरने वाले कोहली मुंबई के खिलाफ अपनी स्वाभाविक लय के लिए संघर्ष करते दिखे और उन्होंने 38 गेंदों में 50 रन बनाए. उनकी पिछली तीन पारियों में स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर था, जो इस मैच में गिरकर 131.58 रह गया.

मैदान से बाहर क्यों रहे कोहली?

आउट होने के बाद कोहली काफी निराश दिखे और उन्होंने गुस्से में अपना हेलमेट और ग्लव्स फेंक दिए. टखने में समस्या के कारण वह फील्डिंग नहीं कर सके और उनकी जगह जैकब बेथेल मैदान पर आए. मैच के बाद पाटीदार ने स्पष्ट किया कि हालांकि चोट की स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन उन्हें मैदान से बाहर रखना एक एहतियाती कदम था.

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रजत पाटीदार ने क्या कहा?

कोहली की उपलब्धता पर बोलते हुए कप्तान रजत पाटीदार ने कहा, ''मुझे अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह ठीक हैं.'' पाटीदार के इस बयान ने प्रशंसकों को कुछ राहत दी है कि शायद यह चोट ज्यादा गंभीर नहीं है. भले ही कोहली अपनी आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर सके, लेकिन फिल साल्ट (78 रन) और खुद रजत पाटीदार (53 रन) के तूफानी अर्धशतकों ने आरसीबी को 240/4 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

ये भी पढ़ें: मुंबई की हैट्रिक हार, हार्दिक को नहीं हुआ बर्दाश्त, आरसीबी से मैच के बाद फूटा गुस्सा

क्या वानखेड़े में आरसीबी को मिला होम एडवांटेज?

वानखेड़े स्टेडियम का माहौल ऐसा था मानो यह आरसीबी का घरेलू मैदान हो, जहां दर्शकों ने पूरे मैच में टीम का जबरदस्त समर्थन किया. पाटीदार ने स्वीकार किया कि खचाखच भरे स्टेडियम में फैंस के शोर के बीच खेलना एक अलग ही अहसास देता है. अब आरसीबी की टीम बेंगलुरु लौटेगी, जहां 15 अप्रैल को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में उनका सामना लखनऊ सुपर जाएंट्स से होगा. प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि कोहली इस मैच तक पूरी तरह फिट होकर वापसी करेंगे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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