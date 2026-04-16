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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के बाद भारत की T20 टीम में एंट्री मारेगा ये खूंखार बल्लेबाज! 32 की उम्र में ठोका डेब्यू का दावा

IPL 2026 के बाद भारत की T20 टीम में एंट्री मारेगा ये खूंखार बल्लेबाज! 32 की उम्र में ठोका डेब्यू का दावा

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 5 विकेट से हरा दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का एक बल्लेबाज ऐसा है, जो IPL 2026 के बाद भारत की टी20 टीम में डेब्यू करने का प्रबल दावेदार है. 32 साल का यह बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 16, 2026, 06:49 AM IST
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IPL 2026 के बाद भारत की T20 टीम में एंट्री मारेगा ये खूंखार बल्लेबाज! 32 की उम्र में ठोका डेब्यू का दावा

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 5 विकेट से हरा दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का एक बल्लेबाज ऐसा है, जो IPL 2026 के बाद भारत की टी20 टीम में डेब्यू करने का प्रबल दावेदार है. 32 साल का यह बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है. स्पिन गेंदबाज हो या तेज गेंदबाज यह बल्लेबाज सभी के खिलाफ हावी होकर खेलता है और चौके व छक्कों की बारिश कर तेजी से रन बटोरने में माहिर हैं.

भारत की T20 टीम में एंट्री मारेगा ये खूंखार बल्लेबाज!

IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की कप्तानी करने वाले रजत पाटीदार इन दिनों बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं. IPL 2026 के 5 मैचों में रजत पाटीदार ने अभी तक 55.50 की औसत और 213.46 की स्ट्राइक रेट से 222 रन बनाए हैं. इस दौरान रजत पाटीदार के बल्ले से दो अर्धशतक निकले हैं. IPL 2026 में रजत पाटीदार का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 63 रन रहा है. रजत पाटीदार अक्सर पावर-प्ले के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, जब बल्लेबाज के लिए फील्ड पर हालात थोड़े मुश्किल होते हैं. इसके बावजूद वह चौके और छक्कों की बरसात कर मिडिल ओवर्स में भी जमकर रन लूटते हैं.

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32 की उम्र में डेब्यू का दावा सबसे ज्यादा मजबूत

रजत पाटीदार के IPL करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 47 IPL मैचों में 33.33 की औसत और 161.78 की स्ट्राइक रेट से 1333 रन बनाए हैं. रजत पाटीदार के बल्ले से इस दौरान 1 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं. IPL में रजत पाटीदार का हाईएस्ट स्कोर 112 रन है. रजत पाटीदार के पास पारी को संभालने और साथ ही मैच फिनिश करने की दोहरी काबिलियत है. रजत पाटीदार जैसा टैलेंटेड बल्लेबाज पार्टनरशिप करने में भी मदद कर सकता है.

भारत के लिए वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में खेल चुके

रजत पाटीदार भारत के लिए वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में खेल चुके हैं. रजत पाटीदार ने 1 वनडे मैच में 22 रन और 3 टेस्ट मैचों में 63 रन बनाए हैं. रजत पाटीदार ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. रजत पाटीदार में पूरी काबिलियत है कि वह आईपीएल 2026 के बाद भारत की टी20 टीम के लिए डेब्यू कर सकते हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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