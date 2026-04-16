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Hindi Newsक्रिकेटW,W,W,W... RCB की जीत का हीरो बना ये गुमनाम गेंदबाज, 4 विकेट लेकर मचाई तबाही, जम्मू-कश्मीर से गहरा नाता

W,W,W,W... RCB की जीत का हीरो बना ये गुमनाम गेंदबाज, 4 विकेट लेकर मचाई तबाही, जम्मू-कश्मीर से गहरा नाता

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 5 विकेट से हरा दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का एक गुमनाम तेज गेंदबाज ऐसा है, जिसने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मैच में 4 विकेट लेकर तबाही मचा डाली. इस तेज गेंदबाज ने अकेले दम पर मैच पलट दिया. इस गुमनाम तेज गेंदबाज का जम्मू और कश्मीर से गहरा नाता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 16, 2026, 07:12 AM IST
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W,W,W,W... RCB की जीत का हीरो बना ये गुमनाम गेंदबाज, 4 विकेट लेकर मचाई तबाही, जम्मू-कश्मीर से गहरा नाता

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 5 विकेट से हरा दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का एक गुमनाम तेज गेंदबाज ऐसा है, जिसने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मैच में 4 विकेट लेकर तबाही मचा डाली. इस तेज गेंदबाज ने अकेले दम पर मैच पलट दिया. इस गुमनाम तेज गेंदबाज का जम्मू और कश्मीर से गहरा नाता है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और जम्मू-कश्मीर के लिए क्रिकेट खेलने वाला यह गुमनाम तेज गेंदबाज और कोई नहीं बल्कि रसिख सलाम डार हैं.

RCB की जीत का हीरो बना ये गुमनाम गेंदबाज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज रसिख सलाम डार ने बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ IPL मैच में महज 24 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से किसी अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी का चौथा सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग फिगर है. एम चिन्नास्वामी स्टेडिमय में खेले गए इस मुकाबले में रसिख सलाम डार ने चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर एडेन मार्करम (12) को देवदत्त पड्डिकल के हाथों कैच आउट कराया.

4 विकेट लेकर मचाई तबाही

रसिख सलाम डार ने इसके बाद 15.5 ओवर में आयुष बडोनी को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया. 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर रसिख सलाम डार ने मुकुल चौधरी (39) को बोल्ड किया, जिसके बाद पारी की अंतिम गेंद पर अवेश खान को भी रसिख सलाम डार ने बोल्ड किया. रसिख सलाम डार ने इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ IPL मैच में महज 24 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. आरसीबी के लिए अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों के सर्वश्रेष्ठ आंकड़ों में हर्षल पटेल टॉप पर हैं, जिन्होंने साल 2021 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 27 रन देकर 5 विकेट निकाले थे.

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट से जीत मैच

लिस्ट में श्रीनाथ अरविंद दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने साल 2011 में पंजाब की टीम के खिलाफ 14 रन देकर 4 विकेट निकाले थे. केपी अपन्ना इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने साल 2012 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 19 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 5 विकेट से हरा दिया. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम 146 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में आरसीबी ने महज 15.1 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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