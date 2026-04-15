रवि शास्त्री ने RCB पर साधा निशाना, खलील ने जो किया, वो बेंगलुरु क्यों नहीं कर सका?

IPL 2026 Ravi Shastri: आईपीएल 2026 में मंगलवार (14 अप्रैल) को चेन्नई सुपरकिंग्स ने कोलकाता नाइटराइडर्स को हरा दिया. इस मैच में चेन्नई के खिलाफ खलील अहमद ने कुछ ऐसा किया, जिसने भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर रवि शास्त्री का दिल जीत लिया. शास्त्री आईपीएल 2026 में कमेंट्री की भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने मैच के दौरान घायल खिलाड़ी के सही रवैये की तारीफ की. वह मैच में खलील के उस फैसले से बेहद खुश थे, जिसमें उन्होंने फिजियो को मैदान पर बुलाकर मैच की अवधि बढ़ाने के बजाय सीधे मैदान से बाहर जाने का निर्णय लिया.

खलील द्वारा किए गए इस काम ने फैंस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के रसिख सलाम डार की याद दिला दी. वह मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मैच में लगातार चोटिल हो रहे थे, लेकिन मैदान से बाहर जाने के बाद ग्राउंड पर ही इलाज करवा रहे थे. इससे भारत के दो दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री काफी नाराज हुए थे. उनका कहना था कि खिलाड़ी को चोटिल होने के बाद मैदान से बाहर जाकर इलाज करवाना चाहिए.

खलील के साथ क्या हुआ?

नाइटराइडर्स के खिलाफ मैच के दौरान खलील को अपने पैर में तकलीफ महसूस हुई, जिसके कारण उन्हें रन-अप के बीच में ही दो बार रुकना पड़ा. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने चोट के साथ जबरदस्ती गेंदबाजी जारी रखने के बजाय इलाज के लिए मैदान से बाहर जाना बेहतर समझा, जिसके बाद उनके ओवर की शेष गेंद गुरजपनीत सिंह ने पूरी की.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या आरसीबी ने मैच को जानबूझकर खींचा?

मैच का बारीकी से विश्लेषण करते हुए शास्त्री इस बात से खुश थे कि खलील और सीएसके ने समय बर्बाद नहीं किया. यह आरसीबी के मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ हालिया मैच के बिल्कुल उलट था, जो साढ़े चार घंटे (4 घंटे 22 मिनट) तक चला और आईपीएल इतिहास का सबसे लंबा 40 ओवर का मैच बन गया.

ये भी पढ़ें: 4 हार से KKR में हड़कंप! रहाणे ने दिए बदलाव के संकेत, बेंच पर बैठेंगे महंगे खिलाड़ी?

फिजियो को बुलाना क्या केवल वक्त की बर्बादी है?

शास्त्री ने खलील के बाहर जाने पर कमेंट्री के दौरान कहा, ''फिजियो को बुलाने और दस मिनट बर्बाद करने के बाद भी वही काम करने के बजाय उन्होंने बाहर जाने का फैसला किया है. इसके विपरीत आरसीबी-मुंबई मैच में बेंगलुरु के रसिक डार ने एक ही ओवर के दौरान तीन बार मैदान पर इलाज लिया, क्योंकि उनके प्रबंधन ने खलील-गुरजपनीत जैसा विकल्प चुनने के बजाय खेल को रोकना बेहतर समझा.''

ये भी पढ़ें: CSK IS BACK! चेन्नई सुपर किंग्स की डबल जीत, ऋतुराज गायकवाड़ ने खोला सफलता का राज

क्यों भड़के थे दिग्गज सुनील गावस्कर?

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर भी आरसीबी-मुंबई मैच के दौरान समय की बर्बादी को देखकर काफी गुस्से में थे. उन्होंने उस समय कमेंट्री के दौरान अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था, "बस मैदान से बाहर जाओ, इलाज कराओ और फिर वापस आओ... यह तीसरी बार है जब फिजियो अंदर आए हैं. क्या हम बार-बार यही देखने जा रहे हैं?''