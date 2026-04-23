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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: रवींद्र जडेजा ने रचा अनोखा इतिहास, रोहित, धोनी और विराट के खास क्लब में एंट्री, RR में जाते ही छा गए जड्डू

IPL 2026: रवींद्र जडेजा ने रचा अनोखा इतिहास, रोहित, धोनी और विराट के खास क्लब में एंट्री, RR में जाते ही छा गए जड्डू

IPL 2026 Ravindra Jadeja: रवींद्र जडेजा इस सीजन चेन्नई नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा हैं. इस टीम में जाते ही जडेजा ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया है. लखनऊ के खिलाफ वह जीत के हीरो रहे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:57 AM IST
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IPL 2026: रवींद्र जडेजा ने रचा अनोखा इतिहास, रोहित, धोनी और विराट के खास क्लब में एंट्री, RR में जाते ही छा गए जड्डू

IPL 2026 Ravindra Jadeja: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन के 32वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को उनके घर इकाना स्टेडियम में 40 रनों से करारी शिकस्त दी. इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, जिन्होंने पहले बल्ले और फिर गेंद से लखनऊ की टीम को पस्त कर दिया. इस शानदार प्रदर्शन के लिए जडेजा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जो उनके आईपीएल करियर का 17वां अवॉर्ड है. इस अवॉर्ड को जीतकर जडेजा ने एक अनोखा इतिहास रचा है.

मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 159 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था. जडेजा ने संकट के समय 29 गेंदों पर 43 रनों की सधी हुई पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. इसके बाद गेंदबाजी में भी उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और 4 ओवरों में महज 29 रन देकर 1 महत्वपूर्ण विकेट चटकाया. राजस्थान के गेंदबाजों ने लखनऊ को सिर्फ 119 रनों पर समेट दिया.

75 मैचों बाद CSK के अलावा किसी और टीम के लिए जीता अवॉर्ड

रवींद्र जडेजा पहली दफा राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीते हैं. 75 मैचों के बाद पहली बार उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के अलावा किसी दूसरी टीम के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता. इससे पहले उनके सभी 16 अवॉर्ड चेन्नई के लिए खेलते हुए आए थे. यही उनका अनोखा रिकॉर्ड है.

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धोनी और कोहली के रिकॉर्ड के करीब पहुंचे जडेजा

भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने के मामले में जडेजा ने रोहित, विराट और धोनी के क्लब में एंट्री कर ली है. इस लिस्ट में सबसे आगे रोहित शर्मा ने 21 दफा यह कमाल किया है. विराट कोहली ने अपने करियर में 19 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किया है.

IPL में सबसे ज्यादा POTM जीतने वाले भारतीय

  1. रोहित शर्मा- 21 बार
  2. विराट कोहली-19 बार
  3. एमएस धोनी-18 बार
  4. रवींद्र जडेजा-17 बार

आईपीएल में कौन है POTM का किंग?

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों में एबी डिविलियर्स नंबर 1 पर हैं. उन्होंने 25 बार यह अवॉर्ड जीता है. दूसरे नंबर पर क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 22 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता, और तीसरे नंबर पर दिग्गज विराट कोहली हैं, जिन्होंने 19 बार यह कमाल किया है. चौथे पर एमएस धोनी का नाम है, जिन्होंने 18 बार यह अवॉर्ड अपने नाम किया. इसके बाद डेविड वॉर्नर का नाम आता है, जिन्होंने 18 बार यह अवॉर्ड जीता है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 का बड़ा युद्ध! मुंबई vs चेन्नई की टक्कर, इन 6 मैच विनर्स पर टिकी है नजर

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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