LSG vs RCB: LSG के 21 करोड़ बर्बाद...! पिछले सीजन ठोके थे 524 रन... इस बार एक-एक रन को तरसा ये सिक्स-हिटर!

IPL 2026 RCB beat LSG: साल 2022 से आईपीएल में हिस्सा ले रही लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले खिताब का इंतजार है. हर सीजन कागजों पर मजबूत दिखने वाली यह टीम मैदान पर फेल हो जाती है. पिछले 3 सीजन से यही हाल है. अब चौथे सीजन यानी आईपीएल 2026 में भी लखनऊ की गाड़ी पटरी पर नहीं आ पा रही है. 15 अप्रैल को RCB के खिलाफ उसे 5 विकेट से करारी शिकस्त मिली. RCB ने 147 रनों का टारगेट 5 विकेट खोकर सिर्फ 15.1 ओवर में चेज कर लिया. लखनऊ के लिए इस मुकाबले में उस बल्लेबाजी ने फिर धोखा दे दिया, जिसे टीम ने करोड़ों में रिटेन किया था.

ये वही खिलाड़ी है, जिसने पिछले सीजन 524 रन ठोके थे, लेकिन इस सीजन वह अब तक पांच मैचों में सिर्फ 42 रन बना पाया है. यहां जिसकी बात हो रही है, वह कोई और नहीं बल्कि लंबे-लंबे छक्के ठोकने वाले निकोलस पूरन हैं. निकोलस पूरन के खराब फॉर्म का खामियाजा टीम भुगत रही है. यह कैरेबियाई सिक्स-हिटर इस साल एक-एक रन के लिए तरस रहा है. चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB के खिलाफ जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब पूरन मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

नंबर 4 पर उतरे थे पूरन, सिर्फ 1 रन बना पाए

15 अप्रैल को RCB के खिलाफ हुए मैच में वह नंबर 4 पर आए थे, लेकिन जोश हेजलवुड की एक सटीक गेंद ने उनकी गिल्लियां बिखेर दीं. वह 7 बॉल पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और टीम को मुश्किल में डाल गए. पूरन के इस 'फ्लॉप शो' के कारण लखनऊ की टीम 20 ओवर में मात्र 146 रनों पर ढेर हो गई, जिसे RCB ने सिर्फ 15.1 ओवर में ही चेज कर लिया.

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21 करोड़ बर्बाद

ये वही निकोलस पूरन हैं, जिन्हें लखनऊ ने आईपीएल 2025 से पहले 21 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर रिटेन किया था, लेकिन इस सीजन में उनका प्रदर्शन किसी डरावने सपने जैसा रहा है.

आईपीएल 2025 यानी पिछले सीजन उन्होंने 14 मैचों में 196.25 के स्ट्राइक रेट से 524 रन ठोके थे, लेकिन इस बार पहले 5 मैचों में अब तक महज 42 रन ही बना सके हैं. वह एक-एक रन के लिए तरस से गए हैं. गौर करने वाली बात यह है कि टी20 क्रिकेट की पिछली 13 पारियों में पूरन एक बार भी 20 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं.

पंत चोटिल, कप्तानी मिली पर फॉर्म ने साथ छोड़ा

RCB के खिलाफ मुकाबले में लखनऊ के लिए मुसीबत तब और बढ़ गई, जब बल्लेबाजी के दौरान रेगुलर कप्तान ऋषभ पंत के हाथ में चोट लग गई. दर्द से कराहते पंत को 'रिटायर्ड हर्ट' होकर बाहर जाना पड़ा. पंत की गैरमौजूदगी में उप-कप्तान होने के नाते निकोलस पूरन को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाए. टीम में मिचेल मार्श और एडन मार्करम जैसे विकल्प होने के बावजूद फ्रेंचाइजी ने पूरन पर भरोसा जताया है, लेकिन क्या पूरन इस भरोसे पर खरे नहीं उतर सके.

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियन RCB ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ की टीम ने 20 ओवरों में 146 रन बनाए थे. RCB ने 147 रनों के इस टारगेट को 5 विकेट खोकर 15.1 ओवर में चेज कर लिया. इस मैच में लखनऊ की बल्लेबाजी की पोल खुल गई. पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ 20 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई थी. टीम के लिए ओपनर मिचेल मार्श ने 32 बॉल पर 40 रन किए थे. उनके अलावा आयुष बडोनी ने 24 बॉल पर 38 और मुकुल चौधरी ने 28 बॉल पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 39 रनों का योगदान दिया था और टीम को 146 रनों तक पहुंचाया था, जो RCB की तगड़ी बैटिंग लाइनअप के सामने छोटा साबित हुआ. विराट कोहली के 49 रनों की शानदार पारी के दम पर RCB ने मैच जीत लिया.

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