Advertisement
trendingNow13212805
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: अंपायर से की बदतमीजी... अब पड़ गया BCCI का हंटर, विराट के गुरू को सुनाई गई सजा

IPL 2026: अंपायर से की बदतमीजी... अब पड़ गया BCCI का हंटर, विराट के 'गुरू' को सुनाई गई सजा

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हेड कोच और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के 'गुरू' एंडी फ्लावर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का हंटर पड़ गया है. मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रविवार को रायपुर में खेले गए मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हेड कोच एंडी फ्लावर को डगआउट में फोर्थ अंपायर के साथ गुस्से में बहस करते हुए देखा गया. एंडी फ्लावर को IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 का दोषी पाया गया है, जो 'अभद्र भाषा' से जुड़ा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 11, 2026, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026: अंपायर से की बदतमीजी... अब पड़ गया BCCI का हंटर, विराट के 'गुरू' को सुनाई गई सजा

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हेड कोच और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के 'गुरू' एंडी फ्लावर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का हंटर पड़ गया है. मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रविवार को रायपुर में खेले गए मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हेड कोच एंडी फ्लावर को डगआउट में फोर्थ अंपायर के साथ गुस्से में बहस करते हुए देखा गया. एंडी फ्लावर को IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 का दोषी पाया गया है, जो 'अभद्र भाषा' से जुड़ा है.

विराट के 'गुरू' को सुनाई गई सजा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हेड कोच एंडी फ्लावर पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. एंडी फ्लावर को रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेले गए IPL मुकाबले में कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 का दोषी पाया गया है. एंडी फ्लावर ने कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.3 का उल्लंघन किया, जो मैच के दौरान 'अभद्र भाषा' से जुड़ा है. यह घटना आरसीबी की पारी के दौरान 17.2 ओवर में हुई, जब फ्लावर एक फैसले से नाखुश होने के बाद चौथे अंपायर से तीखी बहस करते हुए नजर आए.

अंपायर से की बदतमीजी

दरअसल, अल्लाह गजनफर की गेंद पर क्रुणाल पांड्या ने वाइड लॉन्ग-ऑन की तरफ हवाई शॉट खेला. बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे नमन धीर ने कैच पकड़ा, लेकिन अपना बैलेंस बिगड़ने की आशंका के चलते उन्होंने गेंद को तिलक वर्मा की तरफ उछाल दिया. हालांकि, तिलक कैच को पूरा नहीं कर सके. पहली नजर में ऐसा लगा कि कैच पकड़ने के प्रयास में नमन का पैर बाउंड्री रोप को छू गया, लेकिन रिप्ले में नमन बाउंड्री लाइन से दूर नजर आए. क्रुणाल को लगा कि यह गेंद छक्के के लिए जा रही है, और इसी कारण वह कोई रन भी नहीं भागे. हालांकि, अंपायर्स ने रिप्ले को देखने के बाद इसको सिक्स करार नहीं दिया. इसके बाद डगआउट में बैठे आरसीबी के कोच एंडी फ्लावर गुस्से से लाल हो गए, और वह सीधा चौथे अंपायर के पास पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

गुस्से में बहस करते हुए देखा गया

फ्लावर को चौथे अंपायर से गुस्से में बहस करते हुए देखा गया. फ्लावर ने अपनी गलती को मानते हुए जुर्माना स्वीकार कर लिया है. हालांकि, इसके बावजूद आरसीबी इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही. मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले में 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 166 रन लगाए. मुंबई इंडियंस की ओर से तिलक वर्मा ने 57 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि नमन धीर ने 47 रनों का योगदान दिया. आरसीबी ने मुंबई इंडियंस से मिले 168 रनों के लक्ष्य को आखिरी गेंद पर 8 विकेट खोकर हासिल किया. टीम की तरफ से क्रुणाल पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 73 रनों की धमाकेदार पारी खेली. क्रुणाल ने अपनी इस पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए. वहीं, जैकब बेथेल ने 27 रनों का योगदान दिया. अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने जोरदार सिक्स लगाया और आखिरी गेंद पर रसिख सलाम और भुवनेश्वर ने 2 रन दौड़ते हुए आरसीबी को इस सीजन की सातवीं जीत दिलाई. भुवनेश्वर 2 गेंदों में 7 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं, उन्होंने गेंदबाजी में 23 रन देकर 4 विकेट चटकाए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

BBM, Threema और Dust…कम्‍युनिकेशन के लिए आतंकी कर रहे 'अदृश्‍य शक्ति' का इस्‍तेमाल
LeT
BBM, Threema और Dust…कम्‍युनिकेशन के लिए आतंकी कर रहे 'अदृश्‍य शक्ति' का इस्‍तेमाल
भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर में बोले PM Modi
Somnath temple
भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर में बोले PM Modi
प्रधानमंत्री जब सोमनाथ मंदिर में बैठकर अभिषेक कर रहे थे, ठीक पीछे ये कौन लोग आए?
Narendra Modi news
प्रधानमंत्री जब सोमनाथ मंदिर में बैठकर अभिषेक कर रहे थे, ठीक पीछे ये कौन लोग आए?
दिल्ली को पीछे छोड़ पंजाब बना शिक्षा का सिरमौर, मान बोले- स्कूलों ने बदली तस्वीर
Punjab government
दिल्ली को पीछे छोड़ पंजाब बना शिक्षा का सिरमौर, मान बोले- स्कूलों ने बदली तस्वीर
केरल में कौन बनेगा किंग? मंझधार में फंसे राहुल गांधी
Kerala Assembly Election 2026
केरल में कौन बनेगा किंग? मंझधार में फंसे राहुल गांधी
भूख या कर्ज? आत्महत्या के आंकड़ों में दिहाड़ी मजदूर सबसे आगे; आंकड़ों ने उड़ाई नींद!
NCRB report
भूख या कर्ज? आत्महत्या के आंकड़ों में दिहाड़ी मजदूर सबसे आगे; आंकड़ों ने उड़ाई नींद!
ममता के 'पड़ोसी' बनने जा रहे हैं सुवेंदु, मैप में देखिए कितनी दूर रहेगा दोनों का घर
suvendu adhikari
ममता के 'पड़ोसी' बनने जा रहे हैं सुवेंदु, मैप में देखिए कितनी दूर रहेगा दोनों का घर
75 साल पहले आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में क्‍यों नहीं गए थे पंडित नेहरू?
Somnath temple
75 साल पहले आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में क्‍यों नहीं गए थे पंडित नेहरू?
Work From Home में कौन देश सबसे आगे, भारत क्यों पीछे? जानिए टॉप 5 देश
wfh
Work From Home में कौन देश सबसे आगे, भारत क्यों पीछे? जानिए टॉप 5 देश
'ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे?' मोदी ने कहा और कांग्रेस शासित राज्य में मची खलबली
Narendra Modi news
'ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे?' मोदी ने कहा और कांग्रेस शासित राज्य में मची खलबली