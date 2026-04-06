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Hindi Newsक्रिकेटRCB ने 5 ओवर में ठोके 97 रन, खूंखार बल्लेबाज बना बेरहम, त्राहि-त्राहि करते नजर आए गेंदबाज

RCB ने 5 ओवर में ठोके 97 रन, खूंखार बल्लेबाज बना बेरहम, त्राहि-त्राहि करते नजर आए गेंदबाज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को IPL 2026 के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ आखिरी 5 ओवरों में 97 रन कूटे. यह आईपीएल मैच के आखिरी 5 ओवरों में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 15 ओवरों में 3 विकेट खोकर 153 रन बना लिए थे. इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार (नाबाद 48) ने टिम डेविड (नाबाद 70) के साथ आखिरी 5 ओवरों में बगैर कोई विकेट गंवाए 97 रन जुटाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 06, 2026, 06:13 AM IST
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RCB ने 5 ओवर में ठोके 97 रन, खूंखार बल्लेबाज बना बेरहम, त्राहि-त्राहि करते नजर आए गेंदबाज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को IPL 2026 के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ आखिरी 5 ओवरों में 97 रन कूटे. यह आईपीएल मैच के आखिरी 5 ओवरों में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 15 ओवरों में 3 विकेट खोकर 153 रन बना लिए थे. इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार (नाबाद 48) ने टिम डेविड (नाबाद 70) के साथ आखिरी 5 ओवरों में बगैर कोई विकेट गंवाए 97 रन जुटाए.

RCB ने 5 ओवर में ठोके 97 रन

97 रन किसी भी IPL पारी के 16-20 ओवरों में किसी टीम की ओर से बनाया गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले साल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ इतने ही रन बनाए थे. इस मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ही टॉप पर है, जिसने साल 2016 में इसी मैदान पर गुजरात लॉयंस के खिलाफ 16-20 ओवरों के बीच 2 विकेट खोकर 112 रन बनाए थे. यह IPL इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है.

खूंखार बल्लेबाज बना बेरहम

टिम डेविड और कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 99 रनों की अटूट साझेदारी निभाई. टिम डेविड ने सिर्फ 25 गेंदें खेलते हुए 3 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 70 रन बनाए. टिम डेविड और रजत पाटीदार की धमाकेदार पारियों के दम पर आरसीबी इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा 250 रन का स्कोर खड़ा करने में सफल रही. कप्तान रजत पाटीदार ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों का सामना करते हुए 48 रनों की नाबाद पारी खेली. अपनी इस पारी में रजत पाटीदार ने एक चौका और 6 छक्के लगाए.

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त्राहि-त्राहि करते नजर आए गेंदबाज

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 4.3 ओवरों में 37 रन जुटाए. विराट कोहली 18 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 28 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद फिल सॉल्ट ने देवदत्त पड्डिकल के साथ दूसरे विकेट के लिए 37 गेंदों में 56 रन की साझेदारी की. फिल सॉल्ट 30 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद पड्डिकल ने रजत पाटीदार के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 58 रन जोड़े. देवदत्त पड्डिकल ने 29 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 50 रन बनाकर आउट हुए.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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