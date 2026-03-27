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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: सनराइजर्स की धज्जियां उड़ा सकते हैं RCB के ये 5 क्रिकेटर्स, हार के जबड़े से जीत छीनने में माहिर

IPL 2026: सनराइजर्स की धज्जियां उड़ा सकते हैं RCB के ये 5 क्रिकेटर्स, हार के जबड़े से जीत छीनने में माहिर

IPL 2026 सीजन का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच कल शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का पलड़ा भारी रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 27, 2026, 06:42 PM IST
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IPL 2026 सीजन का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच कल शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का पलड़ा भारी रहा है. IPL इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 26 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें से 13 मैच सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने जीते हैं, जबकि 11 मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को जीत नसीब हुई है. वहीं, 2 मुकाबले बेनतीजे रहे हैं. आइए आपको RCB के उन 5 खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) टीम की धज्जियां उड़ा सकते हैं.

1. विराट कोहली

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम के बैटिंग ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं. विराट कोहली को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का गेंदबाजी अटैक वैसे भी खुद रास आता है. विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेली 24 पारियों में 141 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 805 रन बनाए हैं. इस दौरान वह एक शतक और 5 अर्धशतक लगा चुके हैं.

2. फिल साल्ट

आईपीएल 2025 में फिल साल्ट ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया था. 13 मुकाबलों में फिल साल्ट ने 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 403 रन बनाए थे. फिल साल्ट की हालिया फॉर्म भी अच्छी है, और वह पावरप्ले में ही अपनी आतिशी बल्लेबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद का काम खराब कर सकते हैं.

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(यह भी पढ़े- रोहित की कातिलाना बल्लेबाजी ने खत्म कर दिया इस दिग्गज बल्लेबाज का करियर, माना जाता था विराट और धोनी का फेवरेट)

3. क्रुणाल पांड्या

आरसीबी को पिछले सीजन चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले क्रुणाल पांड्या से भी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को सतर्क रहना होगा. क्रुणाल पांड्या बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दे सकते हैं. खासतौर पर क्रुणाल पांड्या की घूमती गेंदें हैदराबाद के विदेशी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं. वहीं, क्रुणाल अंतिम ओवरों में अपनी बल्लेबाजी से भी SRH की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.

4. भुवनेश्वर कुमार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लंबे समय तक सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खेमे का हिस्सा रह चुके हैं. भुवनेश्वर कुमार पावरप्ले और फिर अंतिम ओवरों में अपनी किफायती गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बैटिंग ऑर्डर को रोकने की काबिलियत रखते हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ताकत उनका टॉप ऑर्डर है. ऐसे में अगर भुवनेश्वर कुमार शुरुआती ओवरों में ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को पवेलियन भेजने में सफल रहे, तो मेहमान टीम दिक्कत में पड़ सकती है.

5. सुयश शर्मा

IPL 2025 में सुयश शर्मा आरसीबी के साइलेंट मैच विनर रहे थे. बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी से सुयश रनों पर लगाम लगाने के लिए जाने जाते हैं. इसके साथ ही वह अहम मौकों पर विकेट भी निकालते रहे हैं. सुयश अगर पिछले सीजन वाली फॉर्म को बरकरार रखने में सफल रहे, तो वह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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