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Hindi Newsक्रिकेटVirat Kohli का दिल टूटा! वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर आकर चूके किंग... महज एक कदम दूर रह गई ऐतिहासिक मंजिल

Virat Kohli का दिल टूटा! वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर आकर चूके 'किंग'... महज एक कदम दूर रह गई ऐतिहासिक मंजिल

Virat Kohli misses 300 sixes world: वो कहते हैं ना कि क्रिकेट की दुनिया में रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए होते हैं, लेकिन कभी-कभी एक रिकॉर्ड न बन पाना ही सबसे बड़ी खबर बन जाता है. आज ऐसा ही विराट के साथ हुआ. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जब विराट मैदान पर उतरे, तो पूरा स्टेडियम उनके ऐतिहासिक रिकॉर्ड का गवाह बनने को तैयार था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 18, 2026, 04:19 PM IST
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Virat Kohli का दिल टूटा! वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर आकर चूके 'किंग'... महज एक कदम दूर रह गई ऐतिहासिक मंजिल

Virat Kohli misses 300 sixes world: IPL 2026 में आज दो मुकाबले खेले जा रहे हैं. पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. इस मुकाबले में आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा मौका था, लेकिन वो एक कदम दूर रह गए. अगर उनके बल्ले से सिर्फ एक छक्का निकल जाता, तो इतिहास बन जाता.

छठे ओवर में लुंगी एनगिडी ने विराट कोहली को आउट कर दिया. कोहली इस मैच में 13 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसी के साथ वह 300 छक्कों के ऐतिहासिक आंकड़े से सिर्फ 1 कदम दूर रह गए.

कोहली के नाम 299 छक्के

विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अब तक 273 मैचों में 299 छक्के जड़ दिए हैं. उन्हें इतिहास रचने के लिए सिर्फ 1 छक्के की जरूरत थी. उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया, लेकिन एक भी छक्का नहीं लगा सके. जब उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया, तब लगा कि रिकॉर्ड आज ही बनेगा, लेकिन लुंगी एनगिडी की सटीक गेंदबाजी ने उन्हें मौका नहीं दिया.

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एक आईपीएल टीम के लिए सबसे ज्यादा छक्के (Most Sixes for an IPL Team)

1. विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)- 273 मैचों में 299 छक्के

2. रोहित शर्मा (मुंबई इंडियंस)- 231 मैचों में 259 छक्के

3. क्रिस गेल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)- 85 मैचों में 239 छक्के

4. एबी डिविलियर्स (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)- 156 मैचों में 238 छक्के

5. महेंद्र सिंह धोनी (चेन्नई सुपर किंग्स)- 248 मैचों में 234 छक्के

IPL इतिहास के टॉप सिक्स हिटर

1. क्रिस गेल- 357 छक्के (142 मैच)

2. रोहित शर्मा- 310 छक्के (276 मैच)

3. विराट कोहली- 299 छक्के (273 मैच)

4. एमएस धोनी- 264 छक्के (278 मैच)

5. एबी डिविलियर्स251 छक्के (184 मैच)

ये भी पढ़ें: IPL 2026 में गर्दा उड़ा रहा जादुई स्पिनर बना पिता, बेटे के नाम का खुलासा किया, फैंस दे रहे बधाइयां

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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