IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या दिल्ली कैपिटल्स... आज किसकी होगी जीत? दबंग रिकॉर्ड्स बताते हैं इस टीम का दबदबा

IPL 2026 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगी. यह मैच दोपहर 3:30 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) IPL 2026 सीजन के 5 मैचों में 4 जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पिछले 2 मैच जीते हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत नजर आई हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ताकत

बल्लेबाजी में विराट कोहली, रजत पाटीदार, टिम डेविड और देवदत्त पड्डिकल ने दम दिखाया है, जबकि फिल सॉल्ट, रोमारियो शेफर्ड और वेंकटेश अय्यर ने कई अच्छी पारियां खेली हैं. वहीं गेंदबाजी में क्रुणाल पांड्या, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम और जोश हेजलवुड ने प्रभावित किया है.

दिल्ली कैपिटल्स की ताकत

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ जीत हासिल कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्वाइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल करना चाहेगी. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की बात करें तो इस टीम ने IPL 2026 सीजन के शुरुआती 2 मैच जीते थे, लेकिन उसके बाद टीम को लगातार 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स अपनी हार का सिलसिला तोड़ने की कोशिश करेगी. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को उसके घर में हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) को इसके लिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी के साथ ही फील्डिंग में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. दिल्ली कैपिटल्स (DC) को इस मैच में केएल राहुल, मिलर, और स्टब्स से प्रभावी पारी और मुकेश कुमार, एंगिडी, नटराजन, और कुलदीप यादव से बेहतरीन गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी. कप्तान अक्षर पटेल को भी गेंद और बल्ले से अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.

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दबंग रिकॉर्ड्स बताते हैं इस टीम का दबदबा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच अभी तक 33 मुकाबले खेले गए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का पलड़ा भारी रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 20 मैचों में जीत दर्ज की है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 12 मैच जीते हैं. एक मैच का परिणाम नहीं आया था.

कैसा रहेगा बेंगलुरु का मौसम?

मैच के दौरान बेंगलुरु में मौसम साफ और नमी वाला रहने की उम्मीद है. मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है. सीजन में अब तक यहां खेले गए तीनों मैच हाई-स्कोरिंग रहे हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने घर में तीनों ही मैचों में अपराजेय रही है.