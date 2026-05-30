IPL 2026 Final: फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी? ऐसा रहेगा अहमदाबाद की पिच का मिजाज

IPL 2026, RCB vs GT: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 की कांटेदार खिताबी टक्कर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिलेगी. IPL 2026 का फाइनल मुकाबला कल यानी रविवार को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. IPL 2026 फाइनल से पहले फैंस के मन में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच कैसी होगी. फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी.

ऐसा रहेगा अहमदाबाद की पिच का मिजाज

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए हमेशा से ही बेहतर मानी जाती रही है. IPL 2026 फाइनल में भी पिच वैसी ही रहने की संभावना है. इस पिच में काली मिट्टी के मुकाबले लाल मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, जिससे बल्लेबाजों को अच्छा बाउंस मिलेगा और उन्हें अपने शॉट्स खेलने में आसानी होगी. लाल मिट्टी वाली यह पिच बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देगी और गेंद को काफी उछाल भी मिलेगा, जिससे एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है. जो भी कप्तान पहले टॉस जीतेगा, वह पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा.

कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम?

Accuweather.Com के अनुसार IPL 2026 के फाइनल मैच के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं के बराबर है. फाइनल मैच बिना किसी रुकावट के होने की उम्मीद है. हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा होगी. दिन के समय तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है और शाम को भी यह 30 डिग्री से ऊपर रहेगा. इसलिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का फाइनल मैच पूरे 40 ओवर का खेला जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

RCB vs GT हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच अब तक कुल 9 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से 5 मुकाबलों में जीत आरसीबी को मिली है, जबकि 4 मैच जीटी ने जीते हैं. यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. क्वालिफायर-1 में आरसीबी, जीटी पर हावी रही थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 254 रन लगाए थे. इसके जवाब में गुजरात टाइटंस की पूरी टीम सिर्फ 162 रन बनाकर सिमट गई थी.