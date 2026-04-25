IPL 2026: गुजरात के खिलाफ मैच में क्या था सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट? विराट कोहली ने कर दिया खुलासा

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से हरा दिया. इस हाईस्कोरिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने विराट कोहली की वजह से बाजी मार ली. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को मिली इस जीत के हीरो विराट कोहली रहे. विराट कोहली को उनकी 44 गेंद पर 81 रन की दमदार पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. इस मैच के बाद विराट कोहली ने खुद बताया कि गुजरात के खिलाफ RCB की जीत का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट क्या था.

मैच में क्या था सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट?

विराट कोहली ने मैच के बाद कहा कि उनकी और देवदत्त पडिक्कल की पार्टनरशिप इस मुकाबले में सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुई. विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए. विराट कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर 59 गेंदों में 115 रनों की अहम पार्टनरशिप निभाई. देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंदों में 55 रन बनाए. विराट कोहली को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

(@IPL) April 24, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

विराट कोहली ने कर दिया खुलासा

विराट कोहली ने जीत के बाद कहा, 'हमें शुरू में ही हालात का अंदाजा लगाना था. हम बस एक पार्टनरशिप से दूर थे. हम कोशिश करना और विश्लेषण करना चाहते थे. देवदत्त पडिक्कल ने इस सीजन में ऐसा दो बार किया है. सच कहूं तो यह काफी कम होता है. देवदत्त पडिक्कल की पारी मैच में काफी महत्वपूर्ण रही. मैं गेम में बने रहने की कोशिश कर रहा था. मेरी और पडिक्कल की साझेदारी अहम साबित हुई.'

'हमारे बल्लेबाज विरोधी गेंदबाजों को परेशान कर सकते हैं'

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के गेंदबाजों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए विराट कोहली ने कहा, 'हमारे गेंदबाजों ने शानदार काम किया. स्पिनर्स ग्रिप नहीं बना पा रहे थे. एक बार जब आप हालात को समझ लेते हैं, तो आप खुद को बैक करते हैं. मैसेज बहुत साफ था. हमें इसके लिए जाना था. हमें कोई शक नहीं था. बॉडी लैंग्वेज भरोसे से आती है. हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हैं, जो गेंदबाजों को परेशान कर सकते हैं. हमारे पास क्रुणाल की क्रिकेट की समझ है. आप उनकी गेंदबाजी में देख सकते हैं.'

RCB में गहराई और कॉन्फिडेंस

यह कॉम्बिनेशन हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है. हमारे पास ग्रुप में गहराई और कॉन्फिडेंस है. हम यहां खेलकर खुश थे, यह क्रिकेट खेलने के लिए एक खास जगह है. घर पर खेलना और चार मैच जीतना शानदार रहा है. यह एक शानदार शुरुआत रही है.' गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 205 रन लगाए. साई सुदर्शन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों में 100 रनों की दमदार पारी खेली. हालांकि, आरसीबी ने 206 रनों के लक्ष्य को आसानी से सिर्फ 5 विकेट खोकर 18.5 ओवर में हासिल कर लिया.