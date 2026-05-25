IPL 2026: कोहली से लेकर गिल, क्वालिफायर-1 में ये 5 मैच विनर मचाएंगे तबाही, फैंस को मिलेगा रोमांच का डबल डोज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच कल यानी मंगलवार (26 मई) को IPL 2026 का क्वालिफायर-1 मैच खेला जाएगा. क्वालिफायर-1 मैच धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के पास इस बार खिताब का बचाव करने का सुनहरा मौका है. रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी के लिए इस सीजन सबकुछ सही घटा है. बल्लेबाजी में विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, क्रुणाल पांड्या और टिम डेविड अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, वेंकटेश अय्यर भी भरोसे पर खरे उतरे हैं. शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन भी इस सीजन कमाल का रहा है. साई सुदर्शन और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने IPL 2026 में भी अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया है. वहीं, नंबर-3 की पोजीशन पर जोस बटलर का प्रदर्शन भी दमदार रहा है. गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और कैगिसो रबाडा की जोड़ी ने पिछले कुछ मुकाबलों में खासा प्रभावित किया है. आइए एक नजर डालते हैं, उन 5 खिलाड़ियों पर, जो क्वालिफायर-1 मैच में तबाही मचा सकते हैं.

1. विराट कोहली

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं. कोहली अकेले दम पर किसी भी मुकाबले का रुख पलटने का दमखम रखते हैं. विराट इस सीजन शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं. कोहली ने 14 मुकाबलों में 163 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 557 रन बनाए हैं. विराट अगर पहले क्वालिफायर में अपनी इसी फॉर्म को बरकरार रखने में सफल रहे, तो आरसीबी की फाइनल में पहुंचने की राह आसान हो सकती है.

2. साई सुदर्शन

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन साई सुदर्शन के बल्ले से ही निकले हैं. सुदर्शन पारी को बुनने के साथ-साथ आक्रामक अंदाज में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि वह निरंतरता के साथ रन बना रहे हैं और दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं. 14 मुकाबलों में 157 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए वह 638 रन बना चुके हैं.

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3. शुभमन गिल

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल भी आरसीबी के गेंदबाजों के लिए पहले क्वालिफायर में बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं. गिल की हालिया फॉर्म कमाल की चल रही है और वह इस सीजन 616 रन बना चुके हैं. शुभमन की बल्लेबाजी में खास बात यह है कि वह बिना जोखिम उठाए गेंदबाजों पर दबाव बनाने का हुनर जानते हैं, जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है.

4. भुवनेश्वर कुमार

आरसीबी का पहले क्वालिफायर में प्रदर्शन कैसा रहेगा, यह काफी हद तक भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर के कोटे पर निर्भर करेगा. आईपीएल 2026 में भुवनेश्वर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं. वह अकेले दम पर अपनी गेंदबाजी से किसी भी मैच को पलट सकते हैं. पावरप्ले में अगर भुवनेश्वर साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी को पवेलियन भेजने में सफल रहे, तो आरसीबी के लिए पांचवां फाइनल खेलने के दरवाजे आसानी से खुल सकते हैं.

5. मोहम्मद सिराज

गुजरात टाइटंस के लिए सबसे अहम बात यह है कि मोहम्मद सिराज अपनी लय में लौट आए हैं. सिराज को धर्मशाला के मैदान पर हवा में अच्छी स्विंग भी मिल सकती है और जीटी के पहले गेंदबाजी करने पर वह बेहद घातक साबित हो सकते हैं. भले ही सिराज के लिए यह सीजन शुरुआत में कुछ खास न रहा हो, लेकिन बड़े मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन करना उनकी पुरानी आदत रही है.