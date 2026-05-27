80% पक्का... दूसरी बार चैंपियन बनेगी RCB? धर्मशाला में 'रॉयल' धमाका और ट्रॉफी पर एक हाथ, आंकड़े दे रहे गवाही

IPL 2026 RCB vs GT Qualifier 1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. आरसीबी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम अब रविवार (31 मई) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद या राजस्थान रॉयल्स में से किसी एक से भिड़ेगी.

इतिहास के आंकड़ों को देखें तो RCB अब खिताब जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है. आंकड़े बताते हैं कि उनके लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने की 80% संभावना है. पिछले सीजन की जीत से पहले पाटीदार की अगुवाई वाली इस टीम ने कभी ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन अब सबकुछ बदल चुका है. आरसीबी चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) के बाद अपना खिताब बचाने वाली केवल तीसरी टीम बन सकती है.

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Every chant. Every cheer. Every moment of support from the 12th Man Army brought us here. One last dance awaits in Ahmedabad. pic.twitter.com/7fUmCfgwDv — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 26, 2026

क्या कहते हैं जीत के आंकड़े?

IPL के खिताब पर RCB का एक हाथ है. 2011 में प्लेऑफ सिस्टम शुरू होने के बाद से 15 में से 12 बार (80% बार) पहले क्वालीफायर (Q1) के विजेता ने ही खिताब जीता है. इसमें पिछले लगातार सात सीजन शामिल हैं. क्वालीफायर 2 (Q2) के विजेता द्वारा खिताब जीतने का आखिरी उदाहरण 2017 में था.

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फिर होगा आरसीबी और गुजरात का मुकाबला?

अगर इतिहास खुद को दोहराता है, तो फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला फिर से आरसीबी से हो सकता है. क्वालीफायर 1 खेलने वाली टीमों के फाइनल में दोबारा न मिलने के केवल तीन उदाहरण रहे हैं. इनमें से आखिरी मौका नौ साल पहले 2017 में आया था. इसके अलावा सनराइजर्स (2016 में) और मुंबई (2013 में) ही ऐसी दो टीमें हैं जिसने दूसरा क्वालीफायर खेलने के बाद खिताब जीता है. अब टाइटंस की टीम क्वालीफायर 2 के लिए न्यू चंडीगढ़ जाएगी. यह मैच शुक्रवार (29 मई) को खेला जाएगा.

One step closer. pic.twitter.com/vN49DdhwTC — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 26, 2026

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आरसीबी के लिए डराने वाला रिकॉर्ड

क्वालीफायर 1 जीतने के बावजूद फाइनल हारने वाली तीन टीमों में से एक आरसीबी ही है. उसे 2016 में सनराइजर्स ने हराया था. वह आज तक का एकमात्र मौका भी था जब एलिमिनेटर खेलने वाली किसी टीम ने ट्रॉफी उठाई थी. संयोग से सनराइजर्स इस बार फिर से एलिमिनेटर खेलने वाली है और आरसीबी पहले ही फाइनल में है.