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Hindi Newsक्रिकेट80% पक्का... दूसरी बार चैंपियन बनेगी RCB? धर्मशाला में रॉयल धमाका और ट्रॉफी पर एक हाथ, आंकड़े दे रहे गवाही

80% पक्का... दूसरी बार चैंपियन बनेगी RCB? धर्मशाला में 'रॉयल' धमाका और ट्रॉफी पर एक हाथ, आंकड़े दे रहे गवाही

RCB vs GT Qualifier 1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. क्या रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम दोबारा खिताब जीतकर इतिहास रचेगी?

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 27, 2026, 08:12 AM IST
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आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी पहुंची.
आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी पहुंची.

IPL 2026 RCB vs GT Qualifier 1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. आरसीबी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम अब रविवार (31 मई) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद या राजस्थान रॉयल्स में से किसी एक से भिड़ेगी.

इतिहास के आंकड़ों को देखें तो RCB अब खिताब जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है. आंकड़े बताते हैं कि उनके लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने की 80% संभावना है. पिछले सीजन की जीत से पहले पाटीदार की अगुवाई वाली इस टीम ने कभी ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन अब सबकुछ बदल चुका है. आरसीबी चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) के बाद अपना खिताब बचाने वाली केवल तीसरी टीम बन सकती है.

 

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क्या कहते हैं जीत के आंकड़े?

IPL के खिताब पर RCB का एक हाथ है. 2011 में प्लेऑफ सिस्टम शुरू होने के बाद से 15 में से 12 बार (80% बार) पहले क्वालीफायर (Q1) के विजेता ने ही खिताब जीता है. इसमें पिछले लगातार सात सीजन शामिल हैं. क्वालीफायर 2 (Q2) के विजेता द्वारा खिताब जीतने का आखिरी उदाहरण 2017 में था.

 

 

ये भी पढ़ें: Video: जीत के बाद अनुष्का के पास भागे विराट कोहली, धर्मशाला में 'विरुष्का' का जश्न

फिर होगा आरसीबी और गुजरात का मुकाबला?

अगर इतिहास खुद को दोहराता है, तो फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला फिर से आरसीबी से हो सकता है. क्वालीफायर 1 खेलने वाली टीमों के फाइनल में दोबारा न मिलने के केवल तीन उदाहरण रहे हैं. इनमें से आखिरी मौका नौ साल पहले 2017 में आया था.  इसके अलावा सनराइजर्स (2016 में) और मुंबई (2013 में) ही ऐसी दो टीमें हैं जिसने दूसरा क्वालीफायर खेलने के बाद खिताब जीता है. अब टाइटंस की टीम क्वालीफायर 2 के लिए न्यू चंडीगढ़ जाएगी. यह मैच शुक्रवार (29 मई) को खेला जाएगा.

 

 

ये भी पढ़ें: विराट कोहली का चौका... चौथी बार 600 पार, 'किंग' ने बनाया कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड!

आरसीबी के लिए डराने वाला रिकॉर्ड

क्वालीफायर 1 जीतने के बावजूद फाइनल हारने वाली तीन टीमों में से एक आरसीबी ही है. उसे 2016 में सनराइजर्स ने हराया था. वह आज तक का एकमात्र मौका भी था जब एलिमिनेटर खेलने वाली किसी टीम ने ट्रॉफी उठाई थी. संयोग से सनराइजर्स इस बार फिर से एलिमिनेटर खेलने वाली है और आरसीबी पहले ही फाइनल में है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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