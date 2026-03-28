IPL 2026: दुखद घटना के लिए RCB की टीम ने किया बड़ा फैसला, SRH के खिलाफ मैच में काली पट्टी बांधकर उतरेंगे खिलाड़ी

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम आज एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ IPL 2026 सीजन के पहले मैच के दौरान काली पट्टी बांधेगी. पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम की ऐतिहासिक खिताबी जीत के बाद बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई थी. इस दुखद घटना के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने बड़ा फैसला किया है. भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम के सभी खिलाड़ी आज काली पट्टी बांधकर उतरेंगे.

काली पट्टी बांधकर उतरेंगे RCB के खिलाड़ी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, 'रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) परिवार के उन ग्यारह सदस्यों को श्रद्धांजलि देगी, जिनकी 4 जून को हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दुखद रूप से जान चली गई थी. सम्मान के प्रतीक के तौर पर, खिलाड़ी वार्म-अप के दौरान 11 नंबर वाली प्रैक्टिस जर्सी पहनेंगे, और उसके बाद मैच के दौरान काली पट्टी बांधेंगे. श्रद्धांजलि के तौर पर एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में ग्यारह सीटें खाली रहेंगी. यह उन फैंस को हमेशा के लिए दी गई एक श्रद्धांजलि है, जिनका अटूट समर्थन हमेशा RCB परिवार का हिस्सा रहेगा.'

भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी

पिछले साल जीत के जश्न के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में जून 2025 से क्रिकेट मैच बंद थे. उस समय RCB के IPL टाइटल के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे. तब से, सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए, ICC महिला ODI वर्ल्ड कप और राज्य की KSCA महाराजा ट्रॉफी लीग जैसे बड़े टूर्नामेंटों को कम समय के नोटिस पर दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था. इसके अलावा, इस साल स्टेडियम को T20 वर्ल्ड कप के कोई भी मैच नहीं मिले.

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चिन्नास्वामी को कैसे मिली हरी झंडी?

सरकार द्वारा बनाई गई एक विशेष समिति की सिफारिश के बाद, कर्नाटक कैबिनेट ने फरवरी में इस स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मैच करवाने की मंजूरी दे दी थी. मार्च में, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने गृह मंत्री जी. परमेश्वर से बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मैच, जिनमें प्लेऑफ और फाइनल भी शामिल हैं, आयोजित करने की अनुमति प्राप्त कर ली. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मुकाबले हमेशा से रोमांचक होते रहे हैं. ऐसे में IPL 2026 के ओपनिंग मैच में आज आमने-सामने हो रही इन दोनों टीमों के बीच एक कड़े और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है.