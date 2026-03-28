Exclusive: आज से शुरू होगा IPL 2026 का धूम-धड़ाका, RCB या SRH...धोनी के कोच से सुनिए कौन सी टीम मारेगी बाजी

IPL 2026, RCB vs SRH Win Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का पहला मैच कौन सी टीम जीतेगी? ये वो सवाल है, जिसका जवाब लाखों-करोड़ों फैंस के दिल और दिमाग में है. इस सवाल पर दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के कोच एमपी सिंह ने जो जवाब दिया है, वो आपको जानना चाहिए. नीचे पूरी खबर डिटेल में पढ़ें.
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IPL 2026, RCB vs SRH Win Prediction: जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है. 28 मार्च 2026 यानी आज से इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का आगाज हो रहा है. ओपनिंग यानी पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच है. यह मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा. यह मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए भी खास होगा.
कागजों पर दोनों टीमें तगड़ी दिख रही हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर पहला मैच कौन सी टीम जीतेगी? इस सवाल का जवाब तो मैच का रिजल्ट तय करेगा, लेकिन इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के कोच एमपी सिंह उस टीम का नाम बता चुके हैं, जो बाजी मार सकती है.
Zee News के साथ Exclusive बातचीत में महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के कोच एमपी सिंह ने बताया कि इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम जीत सकती है, क्योंकि एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में उसका रिकॉर्ड शानदार रहा है. एमपी सिंह ने ये भी कहा कि आरसीबी इस बार बढ़िया टीम दिख रही है.
2008 से लेकर अब तक RCB और SRH के बीच आईपीएल में कुल 25 मैच हुए हैं, जिनमें से 13 मुकाबले हैदराबाद ने जीते, जबकि 11 मैच आरसीबी के नाम रहे. एक मुकाबला टाई रहा था, जिसे SRH ने सुपर ओवर में अपने नाम किया था. चिन्नास्वामी के मैदान पर दोनों टीमों के बीच 8 दफा भिड़ंत हो चुकी है. इनमें से आरसीबी ने 5, जबकि हैदराबाद ने 3 बार बाजी मारी.
यह मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना है, जहां की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों को मदद करती है. यहां की पिच सपाट यानी फ्लैट है, जिससे गेंद बल्ले पर आसानी से आती है. छोटी बाउंड्री के चलते छक्के-चौकों की बारिश होती है. पहले 6 ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद है.
इतिहास उठाकर देखें तो इस मैदान पर आईपीएल के 100 मैच हुए हैं, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 43, जबकि चेज करने वाली टीम ने 53 मैच जीते हैं. 4 मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला.
इस मैदान पर हाई स्कोर 287/3 है, जो सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ ही बनाया था. इसलिए इस बार का ओपनिंग मुकाबला दोनों टीमों के बीच हाई स्कोरिंग हो सकता है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जैकब बेथेल/टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जैकब डफी, रसिख सलाम.
सनराइजर्स हैदराबाद- अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (कप्तान, विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन/ईशान मलिंगा, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, ब्रायडन कार्से, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट
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