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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026, RCB vs SRH: आज 29 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे विराट कोहली, शोएब मलिक की बादशाहत होगी खत्म

IPL 2026, RCB vs SRH: आज 29 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे विराट कोहली, शोएब मलिक की बादशाहत होगी खत्म

IPL 2026, RCB vs SRH: आईपीएल 2026 में पहला मुकाबला आज शाम 7 बजकर 30 मिनट पर सनराइजर्स हैदराबाद और RCB के बीच होने जा रहा है. इस मुकाबले में RCB के स्टार बैटर विराट कोहली का बल्ला चल गया तो फिर शोएब मलिक की बादशाहत खत्म हो जाएगी. कोहली 29 रन बनाते ही टी20 क्रिकेट में एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 28, 2026, 01:34 PM IST
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फोटो में लेफ्ट साइड विराट कोहली हैं, जबकि राइट साइड पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक हैं (क्रेडिट-X/RCB)
फोटो में लेफ्ट साइड विराट कोहली हैं, जबकि राइट साइड पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक हैं (क्रेडिट-X/RCB)

IPL 2026, RCB vs SRH:  विराट कोहली आईपीएल के बेताज बादशाह हैं, जिन्होंने इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. कोहली हर सीजन आते हैं और रनों की बारिश करते हैं. आईपीएल 2026 में वह एक बार फिर गेंदबाजों के होश उड़ाने के लिए तैयार हैं. कोहली RCB को लगातार दूसरा खिताब दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाने वाले हैं. इस लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा 8 शतक लगा चुके कोहली को 'रिकॉर्ड्स किंग' भी कहा जाता है. 19वें सीजन के ओपनिंग मुकाबले में इतिहास रच सकते हैं. RCB और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ओपनिंग मैच में अगर कोहली के बल्ले से 29 रन निकल गए तो वह एशिया में टी20 क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाज बन जाएंगे.

विराट कोहली 29 रन बनाते ही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक की बादशाहत खत्म कर देंगे. फिलहाल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में एशिया से नंबर 1 पर शोएब मलिक का नाम है, जिन्होंने अपने टी20 करियर में 557 मैचों में 35.99 की औसत और 127.24 के स्ट्राइक रेट के साथ 13,571 रन बनाए हैं.

विराट कोहली अपने टी20 करियर के 414 मैच खेलकर 41.92 की औसत और 134.67 के स्ट्राइक रेट के साथ 13,543 रन बना चुके हैं. टी20 में रनों के बीच दोनों का अंतर सिर्फ 28 रन का है. यही वजह है कि अगर आज कोहली 29 रन बना लेते हैं तो वह एशिया के सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

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टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 एशियाई बल्लेबाज

1. शोएब मलिक- टी20 में अगर किसी एशियाई बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो वह पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शोएब मलिक हैं. उन्होंने 557 मैचों में 35.99 की औसत से 13,571 रन बनाए हैं, जिनमें 83 फिफ्टी शामिल हैं. उन्होंने 2005 से लेकर 2026 तक टी20 क्रिकेट खेला है.

2. विराट कोहली- इस लिस्ट में नंबर 2 पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 2007 से अब तक 414 मैचों में 41.92 की औसत से 13,543 रन बनाए हैं. कोहली के बल्ले से 9 शतक और 105 फिफ्टी निकली हैं.

3. रोहित शर्मा-कोहली के बाद इस लिस्ट में नंबर 3 पर रोहित शर्मा का नाम है. उन्होंने 2007 से अब तक 463 मैच खेले हैं और 30.85 की औसत से 12,248 रन बनाए हैं. रोहित 8 शतक और 82 फिफ्टी लगा चुके हैं.

4. बाबर आजम- नंबर 4 पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम हैं. उन्होंने 2012 से 2026 तक 348 मैच खेले हैं और 41.91 की औसत से 11,905 रन बनाए हैं. उनके नाम 11 शतक और 98 फिफ्टी हैं.

5. शिखर धवन- नंबर 5 पर शिखर धवन हैं, जिन्होंने 2007 से 2024 तक 334 मैच खेले और 32.98 की औसत से 9,797 रन बनाए. धवन के नाम 2 शतक और 70 फिफ्टी दर्ज हैं. वह एंकर पारी खेलने के लिए मशहूर रहे.

ये भी पढ़ें: (IPL 2026 के आगाज से ठीक पहले CSK को तगड़ा झटका! MS Dhoni को लेकर आई ये 'बुरी खबर')

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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