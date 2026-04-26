IPL 2026: एक ही दिन में छूटे इतने ज्यादा कैच, संख्या देखकर उड़ जाएंगे होश; 986 रनों के बीच बना शर्मनाक रिकॉर्ड!

16 dropped catches in Single Day ipl 2026: आईपीएल 2026 का रोमांच हर मैच के साथ बढ़ रहा है. 25 अप्रैल यानी शनिवार के दिन कुल 2 मैच हुए. दोनों मैचों में जो कुछ भी हुआ, वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं था. मैदान पर चौकों-छक्कों की ऐसी आंधी आई कि एक दिन में सबसे ज्यादा रनों का नया रिकॉर्ड बन गया. दोनों मैच में कुल 986 रन बन गए, लेकिन इस 'हाई-वोल्टेज' ड्रामे में खराब फील्डिंग भी देखने को मिली. एक ही दिन में इतने कैच छूटे कि फैंस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ.

शनिवार को खेले गए दो मुकाबलों में स्कोरबोर्ड पर कुल 986 रन बने. दिल्ली vs पंजाब के बीच स्कोर 264 व 265 तक जा पहुंचा. फिर राजस्थान vs हैदराबाद के बीच 228 व 229 रन बने. इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड 2024 में बना था (899 रन), जिसे अब इस सीजन ने कोसों पीछे छोड़ दिया है.

शशांक ने छोड़ा पहला कैच, ब्रजेश ने आखिरी

आईपीएल 2026 के 35 और 36वें मुकाबले में कुल 16 कैच छूटे. यह सिलसिला पहले मैच में शशांक सिंह से शुरू हुआ, जो दूसरे मैच में बृजेश शर्मा तक चला. शशांक ने दिल्ली के ओपनर केएल राहुल का आसान कैच टपकाया और दिन के आखिरी मैच में सबसे आखिरी कैच राजस्थान के बृजेश शर्मा ने नितीश कुमार रेड्डी को जीवनदान दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

PBKS vs DC मैच में छोड़े गए कुल 8 कैच

शशांक सिंह - केएल राहुल का कैच छोड़ा विजयकुमार विशाक - केएल राहुल का कैच छोड़ा मार्कस स्टोइनिस - कैच लिया लेकिन छक्का हो गया आकिब नबी - अभिषेक शर्मा का कैच छोड़ा लुंगी एनगिडी - कैच छोड़ा मुकेश कुमार - कैच लिया लेकिन बाउंड्री लाइन छू गई करुण नायर - श्रेयस अय्यर का कैच छोड़ा करुण नायर - श्रेयस अय्यर का कैच छोड़ा

RR vs SRH मैच में छोड़े गए कुल 8 कैच

अनिकेत वर्मा - वैभव सूर्यवंशी का कैच छोड़ा साकिब हुसैन - ध्रुव जुरेल का कैच छोड़ा साकिब हुसैन - ध्रुव जुरेल का कैच छोड़ा प्रफुल हिंगे - रियान पराग का कैच छोड़ा ध्रुव जुरेल - ट्रेविस हेड का कैच छोड़ा शिमरोन हेटमायर - अभिषेक शर्मा का कैच छोड़ा रवींद्र जडेजा - अभिषेक शर्मा का कैच छोड़ा बृजेश शर्मा – नितीश कुमार रेड्डी का कैच छोड़ा

राहुल ने ठोके 152, वैभव ने 36 बॉल पर जड़ा शतक

हैरानी की बात यह रही कि केएल राहुल और वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाजों को मिले जीवनदान ने ही रनों के इस अंबार को खड़ा करने में मदद की. राहुल के 2 कैच छूटे थे, तो उन्होंने 152* रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. वहीं वैभव को एक मौका मिला और उन्होंने 37 गेंदों पर 103 रन कूट दिए. अगर शुरुआती ओवरों में इनके कैच पकड़ लिए जाते, तो रिकॉर्ड्स की ये बारिश शायद थम जाती.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 Centuries List: संजू से लेकर वैभव सूर्यवंशी तक....19वें सीजन में शतक ठोक चुके हैं ये 7 खूंखार बल्लेबाज