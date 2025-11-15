IPL 2026 Team Purse: रिटेंशन के बाद KKR के पास सबसे ज्यादा पैसे, मुंबई का अकाउंट खाली, यहां देख लें पूरी लिस्ट

Budget Remaining With Each Franchise Aafter IPL 2026 Retention: इंडियन प्रीमियर लीग की 10 फ्रेंचाइजियों ने अगले सीजन के लिए 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली मिनी ऑक्शन से पहले अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. सभी टीमों ने 15 नवंबर की समय सीमा तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अपनी सूची सौंप दी है. इस साल की नीलामी से पहले सबसे बड़ा बदलाव संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स और रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन के राजस्थान रॉयल्स में जाने के साथ आया.

कोलकाता नाइटराइडर्स ने चौंकाया

कोलकाता नाइटराइडर्स ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए 23.75 करोड़ रुपये में अनुबंधित वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दिया. टीम ने दो बार के आईपीएल विजेता खिलाड़ी आंद्रे रसेल को भी रिलीज कर दिया, जिन्हें उन्होंने 12 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. केकेआर 16 दिसंबर को होने वाली आईपीएल नीलामी में सबसे ज्यादा 64.30 करोड़ रुपये के पर्स के साथ उतरेगी, जबकि मुंबई इंडियंस के पास सबसे कम 2.75 करोड़ रुपये का पर्स होगा. चेन्नई सुपर किंग्स 43.40 करोड़ रुपये के पर्स के साथ उतरेगी.

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के किस टीम के पास कितने रुपये

कोलकाता नाइटराइडर्स: 64.30 करोड़ रुपये

चेन्नई सुपर किंग्स: 43.40 करोड़ रुपये

सनराइजर्स हैदराबाद: 25.50 करोड़ रुपये

लखनऊ सुपर जाएंट्स: 22.95 करोड़ रुपये

दिल्ली कैपिटल्स: 21.80 करोड़ रुपये

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 16.40 करोड़ रुपये

राजस्थान रॉयल्स: 16.05 करोड़ रुपये

गुजरात टाइटन्स: 12.90 करोड़ रुपये

पंजाब किंग्स: 11.50 करोड़ रुपये

मुंबई इंडियंस: 2.75 करोड़ रुपये

आईपीएल 2026 से पहले रिलीज और ट्रेड किए गए खिलाड़ी

दिल्ली कैपिटल्स: मोहित शर्मा, फाफ डुप्लेसिस, सेदिकुल्लाह अटल, जेक फ्रेजर मैकगर्क, मनवंत कुमार और दर्शन नालकांडे.

गुजरात टाइटंस: गेराल्ड कोएत्जी, करीम जनत, महिपाल लोमरोर, दासुन शनाका, कुलवंत खेजरोलिया.

मुंबई इंडियंस: कर्ण शर्मा, बेवॉन जैकब्स, मुजीब उर रहमान, विग्नेश पुथुर, केएल श्रीजीत, पीएसएन राजू, रीस टॉप्ले और लिजाद विलियम्स. अर्जुन तेंदुलकर (लखनऊ सुपर जाएंट्स में ट्रेड हुए).

चेन्नई सुपरकिंग्स: राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, कमलेश नागरकोटी, आंद्रे सिद्दार्थ, शेख रशीद, वंश बेदी, डेवोन कॉन्वे, रचिन रवींद्र, मथीशा पथिराना. रवींद्र जडेजा और सैम करन (दोनों राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड हुए).

सनराइजर्स हैदराबाद: राहुल चाहर, सिमरजीत सिंह, अभिनव मनोहर, सचिन बेबी, अथर्व ताइदे, वियान मुल्डर. मोहम्मद शमी (लखनऊ सुपर जाएंट्स में ट्रेड हुए).

कोलकाता नाइटराइडर्स: वेंकटेश अय्यर, लवनिथ सिसोदिया, चेतन सकारिया, आंद्रे रसेल, क्विंटन डिकॉक, रहमनुल्लाह गुरबाज, मोईन अली, स्पेंसर जॉनसन, एनरिक नॉर्खिया; मयंक मार्कंडे (मुंबई इंडियंस में ट्रेड हुए).

लखनऊ सुपरजाएंट्स: रवि बिश्नोई, आकाश दीप, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, डेविड मिलर, शमर जोसेफ, शार्दुल ठाकुर (मुंबई इंडियंस में ट्रेड हुए).

पंजाब किंग्स: ग्लेन मैक्सवेल, एरॉन हार्डी, काइल जैमीसन, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे.

राजस्थान रॉयल्स: कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, कुणाल सिंह राठौड़, अशोक शर्मा, वानिंदु हसरंगा, फजलहक फारूकी, महेश तीक्ष्णा. संजू सैमसन (चेन्नई सुपरकिंग्स में ट्रेड हुए), नीतीश राणा (दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड हुए).

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: लियाम लिविंगस्टोन, लुंगी एंगिडी, मयंक अग्रवाल, स्वास्तिक चिकारा, मनोज भंडागे, मोहित राठी.