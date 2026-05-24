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Hindi Newsक्रिकेटऋषभ पंत से छिनने वाली है LSG की कप्तानी? टॉम मूडी के इस एक बयान ने उड़ाए फैंस के होश

ऋषभ पंत से छिनने वाली है LSG की कप्तानी? टॉम मूडी के इस एक बयान ने उड़ाए फैंस के होश

Tom Moody Statement on Rishabh Pant LSG Captaincy: आईपीएल 2026 में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत से मैनेजमेंट कप्तानी छीन सकता है. ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि लखनऊ के खेमे के एक दिग्गज ने इस बात के संकेत दिए हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 24, 2026, 10:34 AM IST
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Tom Moody Statement on Rishabh Pant LSG Captaincy
Tom Moody Statement on Rishabh Pant LSG Captaincy

Tom Moody Statement on Rishabh Pant LSG Captaincy: आईपीएल 2026 में अगर किसी टीम का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स है. इस टीम ने हार के साथ इस सीजन का आगाज किया था और हार के साथ ही सीजन खत्म किया. ऋषभ पंत की कप्तानी में यह टीम लगातार पिछले 2 सीजन प्लेऑफ में एंट्री नहीं कर सकी. 27 करोड़ के सबसे महंगे कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की अगुवाई में टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद अब फ्रेंचाइजी के भीतर भूचाल आना तय माना जा रहा है.

आईपीएल (IPL) 2026 में शनिवार की रात पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली 7 विकेट की करारी शिकस्त लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए केवल एक हार नहीं थी, बल्कि इस सीजन की सबसे बड़ी तबाही थी. इस हार के साथ ही लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर रहकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. मैच खत्म होने के तुरंत बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट टॉम मूडी (Tom Moody) ने एक ऐसा बयान दिया, जिसने साफ कर दिया कि अगले सीजन में ऋषभ पंत से टीम की कप्तानी छीनी जा सकती है.

'हम बहुत गंभीरता से विचार करेंगे'

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19वें सीजन में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद जब टॉम मूडी से टीम के भविष्य और कप्तानी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के कड़े फैसले लेने के संकेत दे दिए. मूडी ने कहा, 'जब फ्रेंचाइजी के नेतृत्व (कप्तानी) की बात आती है, तो निश्चित रूप से यह कुछ ऐसा है, जिस पर हम बहुत गंभीरता से विचार करेंगे कि भविष्य में यह कैसा दिखता है. हर विभाग की तरह, जब आप पूरे सीजन की समीक्षा करते हैं, तो हम बहुत सोच-समझकर फैसले लेंगे.'

मूडी का यह बयान साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि लखनऊ का मैनेजमेंट ऋषभ पंत की कप्तानी और उनके ऑन-फील्ड फैसलों से बिल्कुल खुश नहीं है और आने वाले दिनों में टीम में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है.

क्यों निशाने पर आए 27 करोड़ के कप्तान पंत?

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ ने रिकॉर्ड तोड़ पैसे बहाकर ऋषभ पंत को अपना कप्तान नियुक्त किया था, लेकिन यह दांव पूरी तरह उल्टा साबित हुआ. पंत न तो कप्तानी में कोई कमाल दिखा पाए और न ही बल्ले से टीम को संभाल सके. पूरे सीजन के 14 मैचों में पंत के बल्ले से महज 312 रन निकले और उनका स्ट्राइक रेट भी 138 के आसपास रहा.

पंजाब के खिलाफ इस वर्चुअल नॉकआउट मैच में भी वे बेहद धीमी बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में सिर्फ 26 रन बनाकर आउट हो गए. पूरे सीजन के दौरान लखनऊ की प्लेइंग-XI और बैटिंग ऑर्डर में लगातार बदलाव होते रहे, जिससे टीम की कोई मजबूत पहचान नहीं बन पाई. निकोलस पूरन की खराब फॉर्म और पंत के दिशाहीन फैसलों ने टीम की लुटिया पूरी तरह डुबो दी. यही वजह रही कि लखनऊ इस सीजन 14 में से 10 मैच हारकर अंक तालिका में 10वें स्थान पर रही.

भविष्य में क्या होगा LSG का अगला कदम?

टॉम मूडी का सख्त बयान सामने आने के बाद क्रिकेट गलियारों में तरह-तरह की अटकलें तेज हो गई हैं. इस सीजन के प्रदर्शन को लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स का मैनेजमेंट एक विस्तृत समीक्षा बैठक (Review Meeting) करने जा रहा है. इसमें न सिर्फ पंत की कप्तानी की समीक्षा होगी, बल्कि कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ की भूमिका पर भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

फैंस और जानकारों का मानना है कि यदि पंत को टीम में रिटेन (बरकरार) रखा भी जाता है, तो भी उन्हें एक विशुद्ध बल्लेबाज और विकेटकीपर के तौर पर खिलाया जा सकता है, जबकि कप्तानी की जिम्मेदारी किसी अन्य अनुभवी खिलाड़ी को सौंपी जा सकती है.

ये भी पढ़ें: IPL में बैक टू बैक 500+ रन...युवराज सिंह के ‘चेले’ ने रचा इतिहास, IPL में इस मामले में बना नंबर-1

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About the Author
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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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