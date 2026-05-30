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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: ऋषभ पंत की कप्तानी गई... अब रडार पर ये 4 कप्तान! IPL 2026 में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद कुर्सी जाना लगभग तय

IPL 2026: ऋषभ पंत की कप्तानी गई... अब रडार पर ये 4 कप्तान! IPL 2026 में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद कुर्सी जाना लगभग तय

IPL 2026: आईपीएल का 19वां सीजन 31 मई को होने वाले फाइनल के साथ खत्म हो जाएगा. इससे पहले एक कप्तान ने इस्तीफा दे दिया है. ये कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत हैं, जिन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी है. पंत के अलावा 4 कप्तान और हैं, जिनकी कुर्सी छिनना लगभग तय माना जा रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 30, 2026, 09:22 AM IST
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IPL 2026 Flop Captains List
IPL 2026 Flop Captains List

IPL 2026: आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का अंत होते ही उन 6 टीमों के खेमे में खलबली मच गई है, जो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई हैं. इनमें से 5 फ्रेंचाइजियों के सामने जो सबसे बड़ा सिरदर्द है, वो है कप्तान. इन 5 टीमों में से एक टीम लगातार 3 सीजन से प्लेऑफ में जगह बनाने को तरस गई है, जबकि 4 टीमें लगातार दो सीजन से प्लेऑफ का टिकट कटाने में नाकाम रही हैं. एक बड़ी टीम तो साल 2025 में फाइनल के करीब पहुंचने के बाद 2026 में सीधे अर्श से फर्श पर आ गिरी.

आईपीएल 2026 में प्लेऑफ से बाहर रहने वाली टीमों के कप्तानों पर गाज गिरना शुरू हो गई है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत की कप्तानी जा चुकी है और अब 4 अन्य बड़े कप्तान भी फ्रेंचाइजियों के रडार पर आ गए हैं. आइए जानते हैं किन कप्तानों के भविष्य पर खतरे की घंटी बज रही है.

ऋषभ पंत की कप्तानी गई, फ्रेंचाइजी छोड़ने की नौबत

ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्हें लखनऊ ने 27 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था और कप्तानी सौंपी थी. उनसे लखनऊ को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उनका जहाज पूरी तरह डूब गया. आईपीएल 2025 में टीम 7वें नंबर पर रही थी और आईपीएल 2026 में तो लखनऊ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे (10वें पायदान) पहुंच गई, जिसके बाद खुद पंत ने इस्तीफा दे दिया है. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपीएल 2027 से पहले लखनऊ उन्हें पूरी तरह रिलीज भी कर सकती है.

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अब रडार पर हैं ये 4 अन्य कप्तान

1. हार्दिक पंड्या (Mumbai Indians)

साल 2024 में रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनने के बाद हार्दिक पंड्या को फैंस की भारी नाराजगी झेलनी पड़ी थी. 2025 में टीम प्लेऑफ तक पहुंची, तो लगा सब ठीक हो गया, लेकिन आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन फिर बिखर गया. टीम सिर्फ नेट रन रेट (NRR) के सहारे 10वें नंबर पर आने से बची. मुंबई की टीम में कई मौजूदा और पूर्व भारतीय कप्तान (रोहित, सूर्या, बुमराह) मौजूद हैं, लेकिन हार्दिक टीम को एकजुट नहीं रख पाए. इस सीजन वे चोट के कारण 4 मैच नहीं खेल सके, जहां सूर्या और बुमराह ने कप्तानी की. मुंबई जैसी चैंपियन टीम 2027 में हर हाल में वापसी चाहेगी और एक्सपर्ट्स का मानना है कि हार्दिक की छुट्टी तय है. हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह तक दावा किया गया है कि हार्दिक से कप्तानी छीन ली गई है, बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है.

2. ऋतुराज गायकवाड़ (Chennai Super Kings)

5 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. एमएस धोनी की कप्तानी में हमेशा प्लेऑफ खेलने वाली सीएसके, ऋतुराज की कप्तानी में लगातार तीसरे सीजन (2024, 2025, 2026) प्लेऑफ का टिकट नहीं पा सकी. लगातार तीन साल बिना प्लेऑफ के फैंस का सब्र टूट गया है. कप्तानी के अलावा गायकवाड़ का खुद का फॉर्म भी खराब रहा. उन्होंने 2026 में सिर्फ 337 रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट में उनका पावरप्ले स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा. टीम में संजू सैमसन जैसे स्थापित खिलाड़ी के होते हुए मैनेजमेंट कप्तानी में बदलाव पर बड़ा फैसला ले सकता है.

3. अजिंक्य रहाणे (Kolkata Knight Riders)

भारतीय टेस्ट इतिहास में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी भले ही सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो, लेकिन आईपीएल में बतौर कप्तान उनका रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है. आईपीएल 2026 के दौरान वह 30 से अधिक मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों में सबसे कम जीत प्रतिशत वाले कप्तान बन गए. साल 2024 का खिताब जीतने के बाद केकेआर (KKR) 2025 में 8वें और 2026 में 7वें नंबर पर रही. कप्तानी के साथ रहाणे का बल्ला भी खामोश रहा और उनका स्ट्राइक रेट गिरकर सिर्फ 135 रह गया. कुछ ही दिनों में रहाणे 38 साल के होने वाले हैं, ऐसे में केकेआर आईपीएल 2027 के लिए नए और लॉन्ग-टर्म कप्तान की तलाश में है.

4. अक्षर पटेल (Delhi Capitals)

दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार दो सीजन से शुरुआत तो अच्छी करती है, लेकिन अंत होते-होते फुस्स हो जाती है. अक्षर पटेल की कप्तानी में साल 2025 में टीम शुरुआती 4 मैच जीतकर भी बाहर हो गई थी और आईपीएल 2026 में भी पहले दो मैच जीतने के बाद टीम में कंसिस्टेंसी की भारी कमी दिखी. अक्षर की कप्तानी में टीम सिलेक्शन और बैटिंग ऑर्डर को लेकर काफी कन्फ्यूजन नजर आया. भारतीय गेंदबाज भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. सबसे बड़ी बात यह है कि अगले साल से जेएसडब्ल्यू (JSW) ग्रुप दिल्ली कैपिटल्स का पूरा कामकाज संभालने जा रहा है. नया थिंक टैंक आते ही कप्तानी में बदलाव कर सकता है. ऐसे में सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल को कप्तानी सौंपी जा सकती है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: 48 पारियों में 11 शतक...गिल-सुदर्शन ने ये 3 महा-रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में बनी नंबर-1 जोड़ी

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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