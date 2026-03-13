Advertisement
अब युवराज की शरण में पहुंचा MS Dhoni का चेला...IPL 2026 में करना चाहता था धमाका, इस चीज पर कर रहा काम

Rishabh Pant Training Yuvraj Singh: टीम इंडिया के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह अब मेंटर और कोच की भूमिका में दिखते हैं. वह इससे पहले शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे युवाओं की किस्मत बदल चुके हैं. अब उनकी शरण में टीम इंडिया का एक स्टार विकेटकीपर बैटर पहुंचा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 13, 2026, 06:58 AM IST
Rishabh Pant Training Yuvraj Singh: इंडियन प्रीमियर लीग वह मंच है, जो न सिर्फ नए टैलेंट को खोजता है, बल्कि टीम इंडिया से बाहर चल रहे खिलाड़ियों को वापसी का एक बढ़िया मौका भी देता है. कहा भी जाता है कि आईपीएल में आओ, तबाही मचाओ और टीम इंडिया की जर्सी पाओ. 28 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल 2026 के जरिए टीम इंडिया से बाहर चल रहा एक स्टार खिलाड़ी धमाकेदार कमबैक करना चाहता है, इसलिए उसने टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज युवराज सिंह की शरण ली है. यह कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत हैं.

पंत को मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) में युवराज की निगरानी में घंटों पसीना बहाते देखा गया. ऋषभ पंत ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह युवी पाजी के टिप्स पर अमल करते दिखे. पंत आईपीएल 2026 में छक्कों की बारिश करना चाहते हैं, इसलिए वह सिक्सर किंग कहे जाने वाले युवराज सिंह के अंडर में अपनी 'पावर-हिटिंग' पर काम कर रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पंत युवराज की निगरानी में बड़े-बड़े शॉट खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं.

आखिर किस चीज पर काम कर रहे ऋषभ पंत?

ऋषभ पंत जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वह लेफ्टी बॉलर्स के खिलाफ स्टांस बदलना है. ट्रेनिंग के दौरान पंत ने ओपन स्टांस लिया. मतलब यह कि वह बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ थोड़े खुले पैरों के साथ बैटिंग करते देखे गए हैं. ऐसा करने से किसी भी बल्लेबाज को ऑफ-साइड में बड़े शॉट खेलने और बेहतर एंगल कवर करने में मदद मिलती है.

चोट के बाद वापसी करेंगे पंत

ऋषभ पंत टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे. वह चोट के चलते मैदान से बाहर रहे. उन्हें 11 जनवरी को भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से ठीक पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान थ्रोडाउनर की बॉल से चोट लग गई थी. बॉल पंत की दाहिनी पसलियों पर लगी थी. यही वजह रही कि वह पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे.

पंत ने आखिरी बार टीम इंडिया के लिए 22 से 26 नवंबर के बीच साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, जिसे अफ्रीकी टीम ने 408 रन से जीता था. अब पंत आईपीएल के जरिए मैदान पर वापसी करने वाले हैं.

ऋषभ पंत का क्रिकेट करियर?

ऋषभ पंत के क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो वो 49 टेस्ट में 42.91 की औसत से 3476 रन बना चुके हैं. जिसमें 8 शतक और 18 फिफ्टी शामिल हैं. 31 वनडे में 871 रन बनाए हैं, जबकि एक शतक और 5 फिफ्टी शामिल हैं. टी20 के 76 मैचों में 23.25 की औसत से 1209 रन बनाए. टी20 में पंत के नाम 3 फिफ्टी दर्ज हैं. 

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

IPL 2026

