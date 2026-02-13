IPL 2026: Rajasthan Royals ने चुन लिया अपना कप्तान...7 साल 'पुराने' इस खिलाड़ी पर जताया भरोसा

Riyan Parag is New Captain for Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. सीजन के आगाज से ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम ने अपना नया कप्तान चुन लिया है. नए कप्तान का नाम रियान पराग है, जो 2019 से इस टीम का हिस्सा हैं. , हालांकि अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में जाने के बाद यह फैसला लिया गया है. चेन्नई ने ट्रेड डील के तहत संजू को लिया था और बदले में राजस्थान को रवींद्र जडेजा और सैम करन के रूप में 2 मैच विनर ऑलराउंडर राजस्थान रॉयल्स को दिए थे.

आईपीएल 2025 में कप्तानी करने वाले संजू सैमसन चोटिल थे. उन्होंने कुल 8 मैच मिस किए थे. उनकी जगह रियान पराग ने ही टीम की कमान संभाली थी. बतौर कप्तान रियान ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 95 रन की पारी खेली थी. हालांकि टीम का सीजन अच्छा नहीं गया था और सिर्फ 4 मैच जीतकर ये टीम 9वें नंबर पर रही थी. अब 2026 में टीम रियान की लीडरशिप में ही आगे बढ़ेगी.

रियान पर क्यों जताया गया भरोसा?

दाएं हाथ के स्टार बैट रियान पराग 2019 से राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा हैं. वो इस टीम के लिए 7 साल से खेरहे हैं. अब तक अपने करियर में वो 84 मैच खेलकर 1566 रन बना चुके हैं. गेंद से 7 शिकार भी किए. 2024 उनके लिए बेहद शानदार था, जिसमें उन्होंने 573 रन बनाए थे. इस दौरान उनका औसत 52.09 का रहा था. 2025 के सीजन में उन्होंने 393 रन बनाए थे. ये रन 166.52 की स्ट्राइक रेट के साथ आए थे.रियान की उम्र अभी 24 साल के हैं और टीम ने लॉन्ग टर्म की सोच के साथ उन्हें कप्तान बनाया है.

रिपोर्ट में कप्तानी मिलने का दावा

ईएसपीएन क्रिकइन्फो ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के लिए नया रियान पारग को अपना कप्तान चुन लिया है. टीम मैनेजमेंट इस फैसले से पहले हेड कोच कुमार संगाकारा ने कई खिलाड़ियों से बात की और इंटरव्यू लिए थे. इंटरव्यू में रियान पराग सबसे बढ़िया रहे. इसलिए उन पर भरोसा जाताया गया है.

राजस्थान के लिए नई शुरुआत

24 साल के रियान को कप्तानी देने का फैसला राजस्थान टीम के लिए एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले सीजन तक कोच रहे राहुल द्रविड़ और कप्तान संजू सैमसन अब इस टीम से विदा ले चुके हैं. नए कोच कुमार संगकारा हैं जबकि कप्तान के रोल में रियान दिखेंगे. राजस्थान को पूरी उम्मीद है कि इस बार वो खिताब का सूखा खत्म करेगा. ये वही टीम है, जिनसे 2008 में पहली बार खिताब जीता था तब से लेकर अब तक उसके हाथ खाली रहे हैं.

