Advertisement
trendingNow13108019
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: Rajasthan Royals ने चुन लिया अपना कप्तान...7 साल पुराने इस खिलाड़ी पर जताया भरोसा

IPL 2026: Rajasthan Royals ने चुन लिया अपना कप्तान...7 साल 'पुराने' इस खिलाड़ी पर जताया भरोसा

Rajasthan Royals New captain: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स नए कप्तान के साथ उतरेगी. टीम ने अपना कप्तान चुन लिया है, हालांकि अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. उस खिलाड़ी को कमान सौंपी गई है, जो 2019 से इस टीम का हिस्सा है.  

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 13, 2026, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rajasthan Royals
Rajasthan Royals

Riyan Parag is New Captain for Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. सीजन के आगाज से ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम ने अपना नया कप्तान चुन लिया है. नए कप्तान का नाम रियान पराग है, जो 2019 से इस टीम का हिस्सा हैं. , हालांकि अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.  संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में जाने के बाद यह फैसला लिया गया है. चेन्नई ने ट्रेड डील के तहत संजू को लिया था और बदले में राजस्थान को रवींद्र जडेजा और सैम करन के रूप में 2 मैच विनर ऑलराउंडर राजस्थान रॉयल्स को दिए थे. 

आईपीएल 2025 में कप्तानी करने वाले संजू सैमसन चोटिल थे. उन्होंने कुल 8 मैच मिस किए थे. उनकी जगह रियान पराग ने ही टीम की कमान संभाली थी. बतौर कप्तान रियान ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 95 रन की पारी खेली थी. हालांकि टीम का सीजन अच्छा नहीं गया था और सिर्फ 4 मैच जीतकर ये टीम 9वें नंबर पर रही थी. अब 2026 में टीम रियान की लीडरशिप में ही आगे बढ़ेगी.

रियान पर क्यों जताया गया भरोसा?

Add Zee News as a Preferred Source

दाएं हाथ के स्टार बैट रियान पराग 2019 से राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा हैं. वो इस टीम के लिए 7 साल से खेरहे हैं. अब तक अपने करियर में वो 84 मैच खेलकर 1566 रन बना चुके हैं. गेंद से 7 शिकार भी किए. 2024 उनके लिए बेहद शानदार था, जिसमें उन्होंने 573 रन बनाए थे. इस दौरान उनका औसत 52.09 का रहा था. 2025 के सीजन में उन्होंने 393 रन बनाए थे. ये रन 166.52 की स्ट्राइक रेट के साथ आए थे.रियान की उम्र अभी 24 साल के हैं और टीम ने लॉन्ग टर्म की सोच के साथ उन्हें कप्तान बनाया है. 

रिपोर्ट में कप्तानी मिलने का दावा

ईएसपीएन क्रिकइन्फो  ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के लिए नया रियान पारग को अपना कप्तान चुन लिया है. टीम मैनेजमेंट इस फैसले से पहले हेड कोच कुमार संगाकारा ने कई खिलाड़ियों से बात की और इंटरव्यू लिए थे. इंटरव्यू में रियान पराग सबसे बढ़िया रहे. इसलिए उन पर भरोसा जाताया गया है. 

राजस्थान के लिए नई शुरुआत

24 साल के रियान को कप्तानी देने का फैसला राजस्थान टीम के लिए एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले सीजन तक कोच रहे राहुल द्रविड़ और कप्तान संजू सैमसन अब इस टीम से विदा ले चुके हैं. नए कोच कुमार संगकारा हैं जबकि कप्तान के रोल में रियान दिखेंगे. राजस्थान को पूरी उम्मीद है कि इस बार वो खिताब का सूखा खत्म करेगा. ये वही टीम है, जिनसे 2008 में पहली बार खिताब जीता था तब से लेकर अब तक उसके हाथ खाली रहे हैं.

ये भी पढ़ें: IND vs PAK: पाक पर 'मिसाइल' की तरह गिरेंगी 24 गेंदें...गंभीर का ये ब्रह्मास्त्र लिखेगा पाकिस्तान की बर्बादी की पटकथा?

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
भारत साथ खड़ा है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, फौरन लिखने बैठ गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
भारत साथ खड़ा है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, फौरन लिखने बैठ गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
DNA
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?