IPL 2026: मुंबई बनाम बेंगलुरु मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा, अंपायर पर भड़के रोहित शर्मा, तिलक वर्मा ने सुलझाया मामला

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेले गए IPL मैच के दौरान बीच मैदान पर एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है. मुंबई इंडियंस (MI) के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर जा रहे थे, तो फोर्थ अंपायर से उनकी बहस हो गई. इसके बाद उनके साथी क्रिकेटर तिलक वर्मा ने बड़ा मामला सुलझाया है. बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 18 रन से हार का सामना करना पड़ा है. रोहित शर्मा इस मैच में 13 गेंद पर 19 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए.

मुंबई बनाम बेंगलुरु मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा

पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 240 रन बनाए और मुंबई इंडियंस (MI) को जीत के लिए 241 रन का टारगेट दिया. जवाब में जब मुंबई इंडियंस (MI) के ओपनर रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर जा रहे थे तो इस बीच बड़ा बवाल देखने को मिला. बाउंड्री लाइन पर फोर्थ अंपायर ने रोहित शर्मा को बल्ले की जांच के लिए रोक दिया. इस दौरान रोहित शर्मा का बल्ला गेज से पास नहीं हो रहा था, जिससे वह काफी नाराज नजर आ रहे थे. रोहित शर्मा अंपायर पर भड़कते हुए दिखे और उन्हें माइक पर यह कहते हुए सुना गया, 'क्या यार.'

(@Tejashyyyyy) April 12, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

तिलक वर्मा ने सुलझाया मामला

रोहित शर्मा जानते थे कि उनका यह बल्ला मैदान पर ले जाने और बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल सही है और नियम के दायरे में है, क्योंकि इस सीजन के पिछले मैचों में भी वह इसी बैट का इस्तेमाल कर रहे थे. रोहित शर्मा ने यह बात फोर्थ अंपायर को भी बताई. बाउंड्री लाइन के पास रोहित शर्मा के बैट को गेज से पास करवाने के लिए काफी ड्रामा हुआ. रोहित शर्मा का बल्ला गेज से पास नहीं हो रहा था. फोर्थ अंपायर ने दो से तीन बार कोशिश की, लेकिन गेज बल्ले से आर-पार नहीं हो रहा था. इस दौरान रोहित शर्मा ने भी कोशिश लेकिन,वह भी नाकाम रहे. तभी डग-आउट में पास बैठे तिलक वर्मा आए और थोड़ी ताकत लगाकर गेज को बल्ले से आर-पार कर दिया. लंबे प्रोसेस के बाद रोहित शर्मा को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए जाने की परमिशन मिली.

क्यों होती है बल्ले की जांच?

IPL 2025 से ही बल्ले के साइज की नियमित रूप से जांच की जाती है, ताकि बल्लेबाज जरूरत से ज्यादा बड़े, मोटे और भारी बैट का इस्तेमाल न कर सकें, जिससे उन्हें बाउंड्री लगाने में कोई गलत फायदा न मिले. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के आयुष म्हात्रे पहले ही दो बार गेज टेस्ट में फेल हो चुके हैं, जबकि गुजरात टाइटंस के राहुल तेवतिया को भी अपना बैट बदलना पड़ा था. पिछले सीजन में एनरिक नॉर्टजे, सुनील नरेन और रवींद्र जडेजा के बैट भी नियमों के मुताबिक न होने की वजह से इसी तरह रिजेक्ट कर दिए गए थे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिए 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) की टीम 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 222 रन ही बना पाई और यह मैच 18 रन से हार गई.