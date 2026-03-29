IPL 2026: 'हिटमैन' ने हिलाई रिकॉर्ड-बुक, 550 टी20 छक्के जड़ने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज, इतिहास में दर्ज हुआ नाम

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जारी IPL 2026 के मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा ने तबाही मचाकर रख दी. 39 साल के रोहित शर्मा ने रौद्र रूप दिखाते हुए केवल 23 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया. रोहित शर्मा 37 गेंद पर 78 रन बनाकर आउट हुए. इस दौरान हिटमैन के बल्ले से 6 छक्के और 6 चौके निकले हैं. रोहित शर्मा ने इसी के साथ ही इतिहास रच दिया है. रोहित शर्मा ने एक ऐसा महारिकॉर्ड बना दिया है, जो इससे पहले एशिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है.

550 टी20 छक्के जड़ने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज

दरअसल, रोहित शर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ इस मैच में तीसरा छक्का जड़ते ही ओवरऑल टी20 क्रिकेट में अपने 550 छक्के पूरे कर लिए हैं. रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में 550 छक्के पूरे करने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित शर्मा ने अभी तक 464 टी20 मैचों में 12,326 रन बनाए हैं. हिटमैन ने इस दौरान 8 शतक और 82 अर्धशतक लगाए हैं. टी20 क्रिकेट में रोहित शर्मा का बेस्ट स्कोर नाबाद 121 रन है.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

1. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 463 मैचों में 1056 छक्के

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2. कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) - 735 मैचों में 982 छक्के

3. आंद्रे रसेल (वेस्टइंडीज) - 590 मैचों में 784 छक्के

4. निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज) - 443 मैचों में 712 छक्के

5. एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) - 523 मैचों में 595 छक्के

6. जोस बटलर (इंग्लैंड) - 493 मैचों में 593 छक्के

7. कोलिन मुनरो (न्यूजीलैंड) - 463 मैचों में 582 छक्के

8. ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 503 मैचों में 571 छक्के

9. रोहित शर्मा (भारत) - 464 मैचों में 553 छक्के

10. डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका) - 557 मैचों में 541 छक्के

सबसे ज्यादा छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर क्रिस गेल के नाम दर्ज है. क्रिस गेल ने 2005 से 2022 के बीच 463 टी20 मैच खेले और 1056 छक्के जड़े. उनके बाद कीरोन पोलार्ड का नंबर आता है, जिन्होंने अब तक खेले गए 735 टी20 मैचों में 982 छक्के लगाए हैं. टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा से आगे कुल 8 बल्लेबाज हैं, लेकिन इनमें कोई भी भारतीय या एशियाई नहीं है.

सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय

टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली का नंबर आता है. विराट कोहली, जो IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं, उन्होंने अब तक खेले गए 415 टी20 मैचों में 440 छक्के लगाए हैं. भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव 361 टी20 मैचों में 419 छक्कों के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं.

रोहित शर्मा ने 23 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी

रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ IPL 2026 मैच में मुंबई इंडियंस के लिए 50 रन का आंकड़ा छूने के लिए रोहित शर्मा को सिर्फ 23 गेंदों की जरूरत पड़ी. 23 गेंदों में बनाई गई यह फिफ्टी IPL के इतिहास में रोहित शर्मा की सबसे तेज हाफ-सेंचुरी है. इससे पहले उनकी सबसे तेज फिफ्टी 25 गेंदों पर थी, जो उन्होंने 2015 के IPL फाइनल में ईडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बनाई थी.