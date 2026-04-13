VIDEO: रोहित शर्मा को दर्द में देख उतर गया वाइफ का चेहरा, रितिका के रिएक्शन ने इंटरनेट पर मचा दी हलचल

IPL 2026, RCB vs MI: मुंबई इंडियंस (MI) को वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 18 रन से हरा दिया. इस मैच में अहम मोड़ पर मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व कप्तान और विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हो गए. रोहित शर्मा 13 गेंदों में 19 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए.
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IPL 2026, RCB vs MI: मुंबई इंडियंस (MI) को वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 18 रन से हरा दिया. इस मैच में अहम मोड़ पर मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व कप्तान और विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हो गए. रोहित शर्मा 13 गेंदों में 19 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. रोहित शर्मा जब रिटायर्ड हर्ट हुए तो मुंबई इंडियंस (MI) की टीम 5.2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 57 रन बना चुकी थी. रोहित शर्मा के रिटायर्ड हर्ट होने की वजह से मुंबई इंडियंस (MI) का मोमेंटम टूटा गया और उसे हार का सामना करना पड़ा.
मुंबई इंडियंस (MI) की पारी के दौरान छठे ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार गेंदबाजी के लिए आए. इस ओवर में दो गेंदें फेंके जाने के बाद रोहित शर्मा 13 गेंदों में 19 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. रोहित शर्मा अपनी हैमस्ट्रिंग में परेशानी महसूस करते दिखे. रोहित शर्मा ने फिजियो को भी बुलाया और मैदान पर ही इलाज करवाया, लेकिन जब तकलीफ बढ़ती गई तो वह रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. कैमरों ने स्टैंड्स में बैठी उनकी पत्नी रितिका सजदेह के रिएक्शन को कैद कर लिया.
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रोहित शर्मा को दर्द से देख स्टेडियम में मौजूद उनकी वाइफ रितिका सजदेह परेशान हो गईं. टीवी कैमरे का फोकस रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सजदेह पर गया था, जिसमें वह काफी परेशान दिखाई दे रहीं थी. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 240 रन बनाए और मुंबई इंडियंस (MI) को जीत के लिए 241 रन का टारगेट दिया. जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिए 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) की टीम 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 222 रन ही बना पाई और यह मैच 18 रन से हार गई.
फिल साल्ट और विराट कोहली ने टीम को शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी निभाई. विराट कोहली ने 38 गेंदों में 50 रन बनाए, तो फिल साल्ट ने 36 गेंदों में 78 रनों की शानदार पारी खेली. फिल साल्ट ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 6 छक्के लगाए. कप्तान रजत पाटीदार बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 20 गेंदों में 53 रन बनाए. अंत के ओवरों में टिम डेविड ने सिर्फ 16 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 34 रन बनाए, जबकि जितेश शर्मा 10 रन ही बना सके. गेंदबाजी में मुंबई इंडियंस की ओर से बोल्ट-हार्दिक, सैंटनर और शार्दुल ने एक-एक विकेट चटकाया.