IPL 2026: RCB vs SRH मैच के लिए दोनों टीमों की बेस्ट Playing 11... 4 ओपनर तबाही मचाने के लिए तैयार

IPL 2026 RCB vs SRH Playing 11 Prediction: 28 मार्च यानी आज से आईपीएल के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का आगाज होने जा रहा है. नए सीजन के पहले मुकाबले में 1-1 बार की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) आमने-सामने होंगी. तूफानी बल्लेबाजों से सजी ये दोनों टीमें तबाही मचाने के लिए पहचानी जाती हैं. यही वजह है कि चिन्नास्वामी में होने वाला ओपनिंग मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है. हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे, आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच जब-जब मैच खेले गए हैं, तब-तब रनों की बारिश हुई है.

पिछले सीजन जब ये दोनों टीमें भिड़ी थीं तो एसआरएच ने 231 रन ठोक दिए थे. उस मैच में ईशान किशन ने 48 गेंदों में नाबाद 94 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. आरसीबी वह मैच 42 रनों से हार गई थी. अब फैंस को आज शाम 7 बजकर 30 मिनट से चौके-छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है. जिस चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह मुकाबला होने जा रहा है, उसे बल्लेबाजों का स्वर्ग कहा जाता है. पिच पर रनों की बारिश होती है. छोटी बाउंड्री के चलते छक्कों की बारिश होती है. यही वजह है कि फैंस इस हाई-वोल्टेज मुकाबले को देखने के लिए बेताब हैं.

रजत जीत चुके हैं खिताब, ईशान के सामने ये चुनौती

डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार जीत के साथ आगाज करना चाहेंगे, जबकि पहली बार कप्तान बने ईशान किशन के सामने खुद को बतौर कप्तान साबित करने की चुनौती रहेगी. आरसीबी के खेमे में विराट कोहली, फिल सॉल्ट, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड और जितेश शर्मा जैसे फिनिशर हैं, जबकि हैदराबाद के पास तूफानी ओपनिंग जोड़ी के तौर पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड हैं, जो पहली गेंद से बाउंड्री ठोकते हैं. यह जोड़ी पावरप्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैच की दिशा और दशा तय करने के लिए पहचानी जाती है.

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इन 4 ओपनर पर रहे सबकी नजर

इस मुकाबले में सबकी नजर दोनों टीमों के चारों तूफानी ओपनर पर रहने वाली है. आरसीबी के लिए फिल सॉल्ट और विराट कोहली उतरेंगे, जिन्होंने पिछले सीजन कमाल की पारियां खेलकर टीम को 18 साल में पहला खिताब दिलाया था. कोहली ने 2025 में 15 मैचों में 8 फिफ्टी के दम पर 657 रन बनाए हैं, जबकि सॉल्ट ने 13 मैचों में 4 अर्धशतक के साथ 403 रन किए थे. दोनों के पास पहली गेंद से बाउंड्री लगाने की जबरदस्त क्षमता है.

दूसरी तरफ हैदराबाद के पास दुनिया में टी20 के टॉप 2 बैटर हैं. अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड. पिछले सीजन अभिषेक ने 14 मैचों में 439 रन बनाए थे, जबकि हेड ने 13 मैच खेलकर 374 रन किए थे. अगर ये दोनों तूफानी ओपनर पहले 6 ओवर खेल गए तो स्कोर 80 से 100 रन तक पहुंच सकता है. यही वजह है कि इस ओपनिंग जोड़ी पर सबकी नजर रहेगी.

RCB vs SRH मैच के लिए संभावित प्लेइंग 11

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जैकब बेथेल/टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जैकब डफी, रसिख सलाम/मंगेश यादव

सनराइजर्स हैदराबाद- अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान, विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टोन/ईशान मलिंगा, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, ब्रायडन कार्से, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्क्वॉड

रजत पाटीदार, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, जॉर्डन कॉक्स, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, वेंकटेश अय्यर, सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, जोश हेजलवुड (चोटिल), रसिख सलाम डार, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा (चोटिल), अभिनंदन सिंह और जैकब डफी.

सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड

पैट कमिंस (चोटिल), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन (कप्तान/विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल, कामिंदु मेंडिस, ब्रायडन कार्से, हर्ष दुबे, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, सलिल अरोड़ा, जयदेव उनादकट, शिवम मावी, जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और डेविड पायने.

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