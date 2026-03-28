202 का टारगेट बना बौना, विराट-पडीक्कल का तूफान, जीत के धमाके के साथ RCB का आगाज, SRH को उधेड़ डाला

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 के ओपनिंग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को एकतरफा अंदाज में 6 विकेट से हरा दिया. विराट कोहली और देवदत्त पडीक्कल की तूफानी बैटिंग ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के 202 रन के टारगेट को भी बौना बना दिया. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 201 रन बनाए थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को जीत के लिए 202 रनों का टारगेट दिया था. जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 15.4 ओवर में विकेट गंवाकर 203 रन बनाते हुए 6 विकेट से यह मैच जीत लिया.

जीत के धमाके के साथ RCB का आगाज

IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हराकर सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत में विराट कोहली और देवदत्त पड्डिकल के तूफानी अर्धशतकों की अहम भूमिका रही. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से मिले 202 रन के लक्ष्य को आरसीबी ने 15.4 ओवर में 4 विकेट पर 203 रन बनाकर हासिल कर लिया. आरसीबी के लिए विराट कोहली और देवदत्त पड्डिकल ने तूफानी अर्धशतक लगाया.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट-पडीक्कल का तूफान

इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे देवदत्त पड्डिकल ने मात्र 26 गेंदों पर 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 61 रन की पारी खेली और विराट के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों पर 101 रन की अहम साझेदारी की. विराट कोहली 38 गेंदों पर 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 69 रन बनाकर नाबाद रहे. कप्तान रजत पाटीदार ने 12 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 31 रन की पारी खेली. साल्ट 8 रन बनाकर आउट हुए. जितेश शर्मा शून्य पर आउट हुए. टिम डेविड 10 गेंद पर 16 रन बनाकर नाबाद रहे.

सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए थे 201 रन

इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 201 रन बनाए थे. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की शुरुआत खराब रही थी. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 7 और ट्रेविस हेड 11 रन बनाकर आउट हो गए. चौथे नंबर पर आए नीतीश रेड्डी भी 1 रन बना सके. 29 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को कप्तान ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने संभाला. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की.

ईशान किशन ने 38 गेंदों पर 80 रन बनाए

हेनरिक क्लासेन 22 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाए. ईशान किशन 38 गेंदों पर 5 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 80 रन की पारी खेलकर आउट हुए. इन दोनों के अलावा सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए अनिकेत वर्मा ने 18 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 43 रन की पारी खेली. अनिकेत की पारी की वजह से ही सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 200 के पार पहुंच सकी. आरसीबी के लिए जैकब डफी और रोमारियो शेफर्ड ने 3-3, जबकि भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा ने 1-1 विकेट लिए थे.