IPL 2026 के लिए RCB की खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार... 6 बैटर, 2 ऑलराउंडर और 3 तेज गेंदबाज मचाएंगे तबाही

IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru Best Playing 11: आईपीएल 2026 में अभी काफी वक्त है, लेकिन बीते 15 नवंबर को जब सभी 10 टीमों ने रिटेंशन लिस्ट जारी की तो आधी तस्वीर साफ हो गई है. नीलामी के बाद सभी टीमों के फाइनल स्क्वाड सामने होंगे, लेकिन इससे पहले ही आरसीबी में ऐसे दिग्गज हैं, जो उसकी प्लेइंग 11 को फरफेक्ट बनाते हैं. आइए जानते हैं...
IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru Best Playing 11: आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. टीमों ने अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. अब अगले महीने यानी 16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन के जरिए टीमों का पूरा फोकस अपने मनपसंद खिलाड़ियों को खरीदकर मजबूत स्क्वाड बनाने पर होगा, लेकिन पिछले सीजन चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नीलामी से पहले ही तगड़ी टीम दिख रही है. उसने कुल 8 खिलाड़ी रिलीज कर दिए हैं, इसके बाद भी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं दिखता. उसके पास 11 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो प्लेइंग 11 में फिट बैठ रहे हैं और माना जा रहा है कि डिफेंडिंग टीम इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरकर तबाही मचा सकती है.
आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्क्वाड में दिग्गजों की भरमार है. नीलामी से पहले ही उसके पास मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 नजर आ रही है. प्लेइंग 11 में विराट कोहली की दमदार मौजूदगी, जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी और फिनिशिंग में टिम डेविड जैसे बड़े नाम हैं. हालांकि यह टीम नीलामी में कई बेहतर खिलाड़ियों को जोड़ने की पूरी कोशिश करेगी. यहां हम जानेंगे कि मौजूदा स्क्वाड से बन रही आरसीबी की प्लेइंग 11 कैसी है, उसमें कौन-कौन से धुरंधर हैं.
विराट कोहली और फिल साल्ट का ओपनिंग करना तय माना जा रहा है. पिछले सीजन इन्हीं दोनों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई थी. कोहली टीम के सबसे पुराने और सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा रन भी बनाए हैं. वहीं साल्ट अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में मशहूर हैं और पिछले सीजन वह इस बात का सबूत भी दे चुके हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि अगले सीजन भी विराट पारी का आगाज करते नजर आएंगे.
मौजूदा स्क्वाड से बन रही प्लेइंग 11 में मिडिल ऑर्डर में देवदत्त पडिक्कल, कप्तान रजत पाटीदार, जितेश शर्मा जैसे तूफानी खिलाड़ी हैं, जो मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बटोरने के लिए पहचाने जाते हैं.
नंबर 6 के लिए विस्फोटक टिम डेविड का नाम है, जो आते ही छक्कों की बारिश करते हैं. उनके पास जबरदस्त पावर हिटिंग है. नंबर 7 के लिए वेस्टइंडीज के तूफानी ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड हैं, जो पिछले सीजन बढ़िया फॉर्म में दिखे थे. उनके पास गेंद और बल्ले दोनों से मैच पलटने की क्षमता है. नंबर 8 के लिए स्पिनर क्रुणाल पांड्या हैं, जिन्होंने पिछले सीजन गेंद बल्ले दोनों से कमाल करते हुए आरसीबी को खिताब दिलाने में अहम रोल निभाया था.
तेज गेंदबाजी की कमान भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल संभालेंगे. यह तीनों ही घातक गेंदबाज हैं. पिछले सीजन खासकर भुवनेश्वर और हेजलवुड ने कमाल की बॉलिंग करते हुए आरसीबी को खिताब दिलाया था.
आईपीएल का पिछला टाइटल जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस बार 8 खिलाड़ियों को बाहर किया है, जिसके बाद उसके पास पर्स में 16.4 करोड़ रुपए बचे हुए हैं. अब वह इन पैसों से मिनी ऑक्शन में बढ़िया प्लेयर खरीदेगी. इस बार RCB ने जो सबसे बड़ा प्लेयर रिलीज किया है वह लिविंगस्टोन रहे, जिन्हें पिछले सीजन के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने 8.75 करोड़ में खरीदा था, लेकिन वह उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सके. आठ पारियों में उन्होंने 112 रन बनाए थे.
विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड
रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा.
स्वास्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टिम सीफर्ट, लियाम लिविंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी, ब्लेसिंग मुजाराबानी, मोहित राठी.