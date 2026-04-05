IPL 2026: क्या 200 रन का टारगेट भी बन जाएगा बौना? RCB vs CSK मैच में ऐसी रहेगी पिच, जानिए मौसम का हाल

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया है. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अपने दोनों शुरुआती मुकाबले हारी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 के पहले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हराया था.

क्या 200 रन का टारगेट भी बन जाएगा बौना?

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से मिले 202 रनों के लक्ष्य को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने सिर्फ 15.4 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया था. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच इस मैच में भी 200 या उससे ज्यादा रन का टारगेट चेज हो जाएगा. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ पिछले IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से विराट कोहली बेहतरीन लय में दिखाई दिए थे और उन्होंने 38 गेंदों में 69 रनों की दमदार पारी खेली थी. अपनी इस पारी में विराट कोहली ने 5 चौके और 5 छक्के लगाए थे. वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने महज 26 गेंदों में 61 रन बनाए थे.

RCB vs CSK मैच में ऐसी रहेगी पिच

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है. इसकी वजह छोटी बाउंड्री और गेंद को बाउंस मिलना है. गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है, इसलिए बल्लेबाज यहां बेझिझक बड़े शॉट खेल सकते हैं. इससे बड़े शॉट लगाना काफी आसान होता है. गेंदबाजों को लाइन लेंथ चूकने की स्थिति में भारी नुकसान उठाना पड़ता है. पिछले तीन सीजन में चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए टी20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 194 रहा है.

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जानिए मौसम का हाल

एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को बेंगलुरु में बारिश होने की आशंका 25 प्रतिशत है. इसके साथ ही मैदान के आसपास काले बादल छाए रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच अब तक IPL में कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 21 मुकाबले जीते हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 13 मैच जीते हैं. वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा है.

लगातार दो मैच हार चुकी CSK

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) IPL 2026 में लगातार दो मैच हार चुकी है. टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी, जबकि दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 विकेट से हराया था. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का कमजोर गेंदबाजी अटैक टीम के लिए चिंता का विषय है. पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ स्कोरबोर्ड पर 209 रन लगाने के बावजूद CSK के गेंदबाज लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रहे थे. मैट हेनरी दोनों ही मुकाबलों में काफी महंगे साबित हुए हैं. वहीं, CSK के स्पिनर्स का भी जादू नहीं चल सका है. हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बल्लेबाज पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ अच्छी लय में दिखाई दिए थे. आयुष म्हात्रे ने 43 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी खेली थी. वहीं, शिवम दुबे ने महज 27 गेंदों में नाबाद 45 रन बनाए थे. अंतिम ओवरों में सरफराज खान ने 12 गेंदों में 32 रन बनाए थे.