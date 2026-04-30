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Hindi Newsक्रिकेटआज विराट के दुश्मन बन जाएंगे शुभमन! गुजरात में धधक रही RCB से बदले की आग, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में ये टीम भारी

आज विराट के दुश्मन बन जाएंगे शुभमन! गुजरात में धधक रही RCB से बदले की आग, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में ये टीम भारी

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच IPL मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) की टक्कर 24 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई थी. 24 अप्रैल को खेले गए इस IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से मात दी थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 30, 2026, 01:33 PM IST
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आज विराट के दुश्मन बन जाएंगे शुभमन! गुजरात में धधक रही RCB से बदले की आग, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में ये टीम भारी

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच IPL मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. पिछली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) की टक्कर 24 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई थी. 24 अप्रैल को खेले गए इस IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से मात दी थी. अब घायल शेर की तरह शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस (GT) की टीम भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) पर टूट पड़ेगी. शुभमन गिल आज विराट कोहली के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को कभी नहीं भूलने वाला घाव देंगे.

आज विराट के दुश्मन बन जाएंगे शुभमन!

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) इस मैच में अपनी जीत की लय बरकरार रखने उतरेगी, जबकि गुजरात टाइटंस (GT) के लिए प्लेऑफ को देखते हुए इस मैच में जीत हासिल करना बेहद अहम है. गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2026 में सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. तीन बल्लेबाज शुभमन गिल, साई सुदर्शन और विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर पर निर्भर टीम के रूप में मशहूर हो चुकी गुजरात टाइटंस (GT) ने IPL 2026 सीजन के 8 मैचों में 4 मैच जीते हैं और 8 अंक के साथ पांचवें नंबर पर है. पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को उसके घरेलू मैदान चेपॉक स्टेडियम में हराने वाली गुजरात टाइटंस (GT) अपने घरेलू मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ जीत हासिल करना चाहेगी. जीत गुजरात टाइटंस (GT) की प्लेऑफ की संभावना को मजबूत बनाए रखेगी. इसके लिए गुजरात टाइटंस (GT) के टॉप-3 बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजी में सिराज, कृष्णा, रबाडा, और राशिद को अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करना होगा.

खतरनाक फॉर्म में RCB की टीम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की बात करें तो कप्तान रजत पाटीदार के नेतृत्व में यह टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) विपक्षी टीम पर भारी पड़ रही है. अपने पिछले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को उसके घरेलू मैदान पर 75 पर समेटने और 6.3 ओवर में जीत हासिल करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), गुजरात टाइटंस (GT) को भी उसके घरेलू मैदान पर चकमा देने में पूरी तरह सक्षम है.

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कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम?

मैच के दौरान अहमदाबाद का तापमान 32 डिग्री के आसपास रहेगा. आसमान साफ ​​रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है. पिच पर अच्छा बाउंस होता है और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है. तेज गेंदबाजों को शुरू में मदद मिल सकती है. जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स को थोड़ा टर्न मिल सकता है.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में ये टीम भारी

गुजरात टाइटंस (GT) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच अब तक 7 मैच खेले गए हैं, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का पलड़ा भारी रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 4 मैच जीते हैं, जबकि गुजरात टाइटंस (GT) ने 3 मैचों में सफलता हासिल की है. सीजन में दोनों टीमों के बीच हुए पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए बल्लेबाजी में कोहली, पाटीदार, देवदत्त पड्डिकल, और टिम डेविड शानदार फॉर्म में हैं, जबकि गेंदबाजी में भुवनेश्वर, हेजलवुड, क्रुणाल पांड्या, सुयश शर्मा, और रसिख सलाम ने कहर मचाया हुआ है. इनसे बचना गुजरात टाइटंस (GT) के लिए आसान नहीं होगा. सीजन के 8 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर काबिज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ जीत हासिल कर पहले स्थान पर पहुंचते हुए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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