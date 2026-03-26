IPL 2026: सनराइजर्स के शेर या RCB के चीते... कौन सी टीम किस पर भारी? IPL में इस टीम का दबंग रिकॉर्ड

IPL 2026 सीजन का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच 28 मार्च को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का पलड़ा भारी रहा है. IPL इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 26 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें से 13 मैच सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने जीते हैं, जबकि 11 मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को जीत नसीब हुई है. वहीं, 2 मुकाबले बेनतीजे रहे हैं.

कौन सी टीम किस पर भारी?

रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का प्रदर्शन पिछले सीजन शानदार रहा था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 18 साल का सूखा खत्म करते हुए पहली बार खिताब को अपने नाम किया था. कागज पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम इस बार भी काफी दमदार नजर आ रही है. बल्लेबाजी में विराट कोहली और फिल साल्ट पिछले सीजन टीम को तूफानी शुरुआत देने में सफल रहे थे. विराट कोहली और फिल साल्ट की सलामी जोड़ी आगामी सीजन में भी टीमों के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है. वहीं, देवदत्त पडिक्कल के लिए घरेलू सीजन कमाल का रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

RCB के चीतों में है दम

देवदत्त पडिक्कल इस बार नंबर तीन पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं. टिम डेविड और जितेश शर्मा ने भी आईपीएल 2025 में अपनी आतिशी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया था. वहीं, रोमारियो शेफर्ड और क्रुणाल पांड्या से इस सीजन भी टीम को धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वेंकटेश अय्यर के आने से टीम का बल्लेबाजी क्रम अब और भी ज्यादा संतुलित दिख रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए बुरी खबर यह है कि टीम के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड शुरुआती मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी में भुवनेश्वर कुमार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी. यश दयाल की सुविधाएं भी टीम को इस सीजन नहीं मिल पाएंगी. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी का प्रदर्शन भी आरसीबी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा.

सनराइजर्स के शेर भी बेहद खतरनाक

दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर अपने टॉप ऑर्डर पर निर्भर होगी. अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन की तिकड़ी से हैदराबाद को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान शुरुआती मुकाबलों में टीम की कमान संभालते हुए भी नजर आएंगे. हेनरिक क्लासन पिछले सीजन टीम की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. फिनिशर के तौर पर अनिकेत वर्मा आईपीएल 2025 में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया था. नीतीश कुमार रेड्डी इस सीजन शानदार प्रदर्शन के बूते छाप छोड़ना चाहेंगे, जबकि लियाम लिविंगस्टन से भी हैदराबाद टीम को काफी उम्मीदें होंगी. सनराइजर्स हैदराबाद का बॉलिंग अटैक काफी कमजोर नजर आ रहा है. कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट तेज गेंदबाजी अटैक की कमान संभालेंगे. स्पिनर के तौर पर भी सनराइजर्स हैदराबाद के पास कोई बड़ा नाम मौजूद नहीं है. युवा स्पिनर जीशान अंसारी IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे.