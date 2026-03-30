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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: संजू सैमसन ने CSK के लिए किया डेब्यू, ऋतुराज गायकवाड़ ने प्लेइंग-11 में इन 4 विदेशियों को दिया मौका

IPL 2026: संजू सैमसन ने CSK के लिए किया डेब्यू, ऋतुराज गायकवाड़ ने प्लेइंग-11 में इन 4 विदेशियों को दिया मौका

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings: चेन्नई की टीम अपने महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बगैर उतरी है. धोनी चोट के कारण सीजन के शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हो गए हैं. दूसरी ओर, राजस्थान के पूर्व कप्तान संजू सैमसन अपनी पुरानी टीम के खिलाफ उतरे हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:26 PM IST
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Photo Credit: BCCI
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RR vs CSK Playing XI: आईपीएल 2026 के तीसरे मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने-सामने हुईं. सोमवार (30 मार्च) को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान के नए कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता. उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. चेन्नई की टीम अपने महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बगैर उतरी है. धोनी चोट के कारण सीजन के शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हो गए हैं. दूसरी ओर, राजस्थान के पूर्व कप्तान संजू सैमसन अपनी पुरानी टीम के खिलाफ उतरे हैं.

सैमसन ने चेन्नई के लिए आईपीएल में डेब्यू किया है. वह इससे पहले दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) और राजस्थान के लिए खेल चुके हैं. उनकी कप्तानी में राजस्थान की टीम 2022 आईपीएल के फाइनल में पहुंची थी. अब वह चेन्नई की टीम में तूफान मचाने के लिए तैयार हैं. उनके अलावा मैथ्यू शॉर्ट और कार्तिक शर्मा को पहली बार चेन्नई के लिए खेलने का मौका मिला है. कार्तिक तो पहली बार टूर्नामेंट में ही खेल रहे हैं.

ऋतुराज ने क्या कहा?

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चेन्नई के कप्तान ऋतुराज ने टॉस के दौरान कहा, ''असल में पहले बॉलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी. विकेट काफी समय से कवर्स के नीचे था और बादल भी छाए हुए थे, इसलिए हम पहले बॉलिंग करना पसंद करते. अब हम पॉजिटिव शुरुआत करने की कोशिश करेंगे. हमारे विदेशी खिलाड़ी मैट शॉर्ट, जेमी ओवर्टन, नूर और मैट हेनरी हैं. हम शुरुआत में सात बैटर के साथ जा रहे हैं. उम्मीद है कि अगर हमें अच्छी शुरुआत मिलती है, तो शायद बाद में इम्पैक्ट सब आएगा.''

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युवाओं से ऋतुराज को उम्मीदें

टीम में बहुत सारे युवा खिलाड़ियों के होने पर ऋतुराज ने कहा, ''यह कुछ ऐसा नहीं था जो हमने साइकिल की शुरुआत में तय किया था, लेकिन आपने देखा कि पिछला साल हमारे लिए कैसा रहा. इसीलिए हमने सोचा कि हम ऑक्शन में कुछ स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे, जो भी ऑप्शन मौजूद हैं, जो सबसे अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं, उन्हें टीम में शामिल करेंगे और उन्हें कल्चर में शामिल करेंगे. उम्मीद करते हैं कि वे सच में बहुत अच्छा करेंगे. इसके पीछे यही सोच थी और उम्मीद है कि यह काम करेगा.''

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दोनों टीमों की प्लेइंग-11

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेट कीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, खलील अहमद.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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