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Hindi Newsक्रिकेटमैं लाइफ में पहली बार डरा.... खौफ, विवाद और एक्शन के बाद Vaibhav Suryavanshi को लेकर ये क्या बोल गए जैमीसन?

'मैं लाइफ में पहली बार डरा'.... खौफ, विवाद और एक्शन के बाद Vaibhav Suryavanshi को लेकर ये क्या बोल गए जैमीसन?

Kyle Jamieson vs Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में काइल जैमीसन और वैभव सूर्यवंशी के बीच जो भी कुछ हुआ, उस पर बवाल मचा हुआ है. इस बीच काइल जैमीसन ने एक बड़ा खुलासा करके हर किसी को चौंका दिया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 02, 2026, 12:25 PM IST
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'मैं लाइफ में पहली बार डरा'.... खौफ, विवाद और एक्शन के बाद Vaibhav Suryavanshi को लेकर ये क्या बोल गए जैमीसन?

Kyle Jamieson vs Vaibhav Suryavanshi: दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन इस वक्त चर्चा में हैं. आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को पहले आउट किया और फिर उनके पास जाकर  विवादित सेलिब्रेशन किया. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुए इस 'कांड' के बाद सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ गई है कि एक स्टार बॉलर जैमीसन को 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था. 

अब इस पूरे मामले में काइल जैमीसन ने एक बड़ा खुलासा किया. जैमीसन ने बताया कि वो वैभव को लेकर कितने खौफ में थे. इस 'खौफ' के बाद मैदान पर 'विवादित सेलिब्रेशन' को लेकर उन पर 'एक्शन' लिया गया. इस पूरे मामले में अब जैमीसन ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है, जिसने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है.

आखिर क्या बोले काइल जैमीसन?

 6 फुट 8 इंच लंबे कीवी गेंदबाज काइल जैमीसन ने स्वीकार किया कि वह वैभव को गेंदबाजी करने से पहले काफी दबाव में थे. जैमीसन ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी 15 साल के बच्चे से इतना डरा हूं. हमने इस मैच से पहले वैभव के लिए खास प्लानिंग की थी और यह देखकर अच्छा लगा कि वह काम कर गई. यह मैच का बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था.'

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जैमीसन ने आगे बताया कि वैभव जैसे इन-फॉर्म बल्लेबाज को जल्दी आउट करना टीम के लिए कितना जरूरी था, क्योंकि अधिकतर लोगों की नजरें उन्हीं पर टिकी थीं.

दिल्ली कैपिटल्स की जीत में मिचेल स्टार्क की भूमिका पर बात करते हुए जैमीसन ने कहा कि स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज के साथ गेंदबाजी करने से उनका काम आसान हो गया. पावरप्ले के दौरान रनों की गति पर लगाम लगाने में स्टार्क का अनुभव टीम के काफी काम आया. मुकाबले में स्टार्क ने 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट निकाले, जबकि जैमीसन ने 4 ओवर में 48 रन देकर 1 शिकार किया था.

दिल्ली ने 7 विकेट से जीता मैच

मुकाबले में राजस्थान ने पहले 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 225 रन बनाए थे. दिल्ली ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर यह टारगेट चेज कर लिया. राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अंक तालिका में छठे नंबर पर पहुंच गई है. जैमीसन का मानना है कि अब टीम के लिए सही समय आ गया है कि वे इस लय को बरकरार रखें और पॉइंट्स टेबल में और ऊपर जाने की कोशिश करें.

वैभव और जैमीसन के बीच क्या हुआ?

दरअसल, वैभव और जैमीसन के बीच विवाद दूसरे ओवर में हुआ. जैमीसन ने वैभव सूर्यवंशी को क्लीन बोल्ड किया और उनके पास जाकर बेहद आक्रामक तरीके से जश्न मनाया. जैमीसन उनकी आंखों में आंखें डालकर तालियां बजाते नजर आए. इस घटना को बल्लेबाज को उकसाने वाली हरकत माना गया. इसके लिए बीसीसीआई ने जैमीसन पर एक्शन लिया है. जैमीसन को इस 'लेवल-1' के अपराध के लिए चेतावनी दी गई है और उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ दिया गया है.

जैमीसन ने मानी गलती

मैच रेफरी राजीव सेठ ने इसे आईपीएल 'कोड ऑफ कंडक्ट' की धारा 2.5 का उल्लंघन माना है. यह नियम खिलाड़ियों को मैदान पर ऐसी हरकत या इशारा करने से रोकता है जिससे दूसरा खिलाड़ी भड़क सकता हो. कीवी गेंदबाज काइल जैमीसन ने अपनी गलती मान ली है और मैच रेफरी द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया है.

ये भी पढ़ें:शर्मनाक: 15 साल के वैभव के सामने ऐसी हरकत, जैमीसन पर लगा चाइल्ड एब्यूज का आरोप, वैभव के सपोर्ट में फैंस

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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