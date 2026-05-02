'मैं लाइफ में पहली बार डरा'.... खौफ, विवाद और एक्शन के बाद Vaibhav Suryavanshi को लेकर ये क्या बोल गए जैमीसन?

Kyle Jamieson vs Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में काइल जैमीसन और वैभव सूर्यवंशी के बीच जो भी कुछ हुआ, उस पर बवाल मचा हुआ है. इस बीच काइल जैमीसन ने एक बड़ा खुलासा करके हर किसी को चौंका दिया है.
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Kyle Jamieson vs Vaibhav Suryavanshi: दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन इस वक्त चर्चा में हैं. आईपीएल 2026 के 43वें मुकाबले में उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को पहले आउट किया और फिर उनके पास जाकर विवादित सेलिब्रेशन किया. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुए इस 'कांड' के बाद सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ गई है कि एक स्टार बॉलर जैमीसन को 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था.
अब इस पूरे मामले में काइल जैमीसन ने एक बड़ा खुलासा किया. जैमीसन ने बताया कि वो वैभव को लेकर कितने खौफ में थे. इस 'खौफ' के बाद मैदान पर 'विवादित सेलिब्रेशन' को लेकर उन पर 'एक्शन' लिया गया. इस पूरे मामले में अब जैमीसन ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है, जिसने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है.
6 फुट 8 इंच लंबे कीवी गेंदबाज काइल जैमीसन ने स्वीकार किया कि वह वैभव को गेंदबाजी करने से पहले काफी दबाव में थे. जैमीसन ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी 15 साल के बच्चे से इतना डरा हूं. हमने इस मैच से पहले वैभव के लिए खास प्लानिंग की थी और यह देखकर अच्छा लगा कि वह काम कर गई. यह मैच का बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था.'
जैमीसन ने आगे बताया कि वैभव जैसे इन-फॉर्म बल्लेबाज को जल्दी आउट करना टीम के लिए कितना जरूरी था, क्योंकि अधिकतर लोगों की नजरें उन्हीं पर टिकी थीं.
दिल्ली कैपिटल्स की जीत में मिचेल स्टार्क की भूमिका पर बात करते हुए जैमीसन ने कहा कि स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज के साथ गेंदबाजी करने से उनका काम आसान हो गया. पावरप्ले के दौरान रनों की गति पर लगाम लगाने में स्टार्क का अनुभव टीम के काफी काम आया. मुकाबले में स्टार्क ने 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट निकाले, जबकि जैमीसन ने 4 ओवर में 48 रन देकर 1 शिकार किया था.
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मुकाबले में राजस्थान ने पहले 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 225 रन बनाए थे. दिल्ली ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर यह टारगेट चेज कर लिया. राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अंक तालिका में छठे नंबर पर पहुंच गई है. जैमीसन का मानना है कि अब टीम के लिए सही समय आ गया है कि वे इस लय को बरकरार रखें और पॉइंट्स टेबल में और ऊपर जाने की कोशिश करें.
(@IPL) May 1, 2026
दरअसल, वैभव और जैमीसन के बीच विवाद दूसरे ओवर में हुआ. जैमीसन ने वैभव सूर्यवंशी को क्लीन बोल्ड किया और उनके पास जाकर बेहद आक्रामक तरीके से जश्न मनाया. जैमीसन उनकी आंखों में आंखें डालकर तालियां बजाते नजर आए. इस घटना को बल्लेबाज को उकसाने वाली हरकत माना गया. इसके लिए बीसीसीआई ने जैमीसन पर एक्शन लिया है. जैमीसन को इस 'लेवल-1' के अपराध के लिए चेतावनी दी गई है और उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ दिया गया है.
मैच रेफरी राजीव सेठ ने इसे आईपीएल 'कोड ऑफ कंडक्ट' की धारा 2.5 का उल्लंघन माना है. यह नियम खिलाड़ियों को मैदान पर ऐसी हरकत या इशारा करने से रोकता है जिससे दूसरा खिलाड़ी भड़क सकता हो. कीवी गेंदबाज काइल जैमीसन ने अपनी गलती मान ली है और मैच रेफरी द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया है.
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