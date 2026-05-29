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Hindi Newsक्रिकेटLIVE मैच में हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा, टॉस के वक्त शुभमन गिल को आया गुस्सा, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला वीडियो

LIVE मैच में हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा, टॉस के वक्त शुभमन गिल को आया गुस्सा, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला वीडियो

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का क्वालिफायर-2 मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह रविवार 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल मुकाबला खेलेगी. इस मैच के दौरान एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 29, 2026, 08:05 PM IST
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LIVE मैच में हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा, टॉस के वक्त शुभमन गिल को आया गुस्सा, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला वीडियो

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का क्वालिफायर-2 मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह रविवार 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल मुकाबला खेलेगी. इस मैच के दौरान एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है.

LIVE मैच में हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच क्वालिफायर-2 मैच में टॉस के दौरान सिक्का दो बार उछालना पड़ा. गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का उछाला, जबकि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कॉल किया, जिसे मैच रेफरी सुन नहीं पाए. इस गड़बड़ी की वजह से टॉस को दोबारा करना पड़ा, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स (RR) ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया. दोबारा टॉस की वजह से गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल साफ तौर पर काफी गुस्से में दिखे, क्योंकि पहली बार में सिक्का गुजरात टाइटंस (GT) के पक्ष में गिरा था, लेकिन मैच रेफरी रियान पराग की कॉल को सुन नहीं पाए.

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने क्या कहा?

राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले बैटिंग करेंगे. विकेट लगभग वैसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि आखिर में यह धीमा हो जाता है, और हमारे पास इसके लिए गेंदबाज मौजूद हैं. हमें बस 40 ओवर तक बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है, जो टीम सबसे अच्छा खेलेगी, वही जीतेगी. टीम में बदलाव नहीं है.'

शुभमन गिल ने टॉस के वक्त दिया ये बयान

गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'हम भी पहले बल्लेबाजी ही करते. इस विकेट पर पहले ही 40 ओवर का खेल हो चुका है और अब इसका मिजाज बदलने वाला नहीं है. हमारे लिए सब कुछ दांव पर लगा है. अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है. साई किशोर टीम में वापस आए हैं. यह एकमात्र बदलाव है.'

प्लेइंग इलेवन

राजस्थान रॉयल्स

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा.

गुजरात टाइटंस

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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