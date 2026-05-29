LIVE मैच में हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा, टॉस के वक्त शुभमन गिल को आया गुस्सा, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला वीडियो

राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का क्वालिफायर-2 मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह रविवार 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल मुकाबला खेलेगी. इस मैच के दौरान एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है.
Trending Photos
राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का क्वालिफायर-2 मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह रविवार 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL का फाइनल मुकाबला खेलेगी. इस मैच के दौरान एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है.
राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच क्वालिफायर-2 मैच में टॉस के दौरान सिक्का दो बार उछालना पड़ा. गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का उछाला, जबकि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कॉल किया, जिसे मैच रेफरी सुन नहीं पाए. इस गड़बड़ी की वजह से टॉस को दोबारा करना पड़ा, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स (RR) ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया. दोबारा टॉस की वजह से गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल साफ तौर पर काफी गुस्से में दिखे, क्योंकि पहली बार में सिक्का गुजरात टाइटंस (GT) के पक्ष में गिरा था, लेकिन मैच रेफरी रियान पराग की कॉल को सुन नहीं पाए.
(@varunx18) May 29, 2026
राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले बैटिंग करेंगे. विकेट लगभग वैसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि आखिर में यह धीमा हो जाता है, और हमारे पास इसके लिए गेंदबाज मौजूद हैं. हमें बस 40 ओवर तक बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है, जो टीम सबसे अच्छा खेलेगी, वही जीतेगी. टीम में बदलाव नहीं है.'
गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'हम भी पहले बल्लेबाजी ही करते. इस विकेट पर पहले ही 40 ओवर का खेल हो चुका है और अब इसका मिजाज बदलने वाला नहीं है. हमारे लिए सब कुछ दांव पर लगा है. अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है. साई किशोर टीम में वापस आए हैं. यह एकमात्र बदलाव है.'
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा.
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.