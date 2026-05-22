Advertisement
trendingNow13225247
Hindi Newsक्रिकेटलोग नहीं मानेंगे कि, CSK के शर्मनाक प्रदर्शन पर Ruturaj Gaikwad ने बनाया गजब बहाना...इस चीज का रोया रोना

'लोग नहीं मानेंगे कि', CSK के शर्मनाक प्रदर्शन पर Ruturaj Gaikwad ने बनाया गजब बहाना...इस चीज का रोया रोना

Ruturaj Gaikwad Statement After GT vs CSK Match: आईपीएल के 19वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने फैंस को निराश किया. यह टीम प्लेऑफ में 14 मैचों में 12 अंकों के साथ सातवें पायदान पर रही. टीम के शर्मनाक प्रदर्शन पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ तरह-तरह के बहाने बनाते नजर आए. आइए जानते हैं आखिरी मुकाबले में मिली हार के बाद गायकवाड़ क्या बोले?

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 22, 2026, 07:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026 Ruturaj Gaikwad
IPL 2026 Ruturaj Gaikwad

Ruturaj Gaikwad Statement After GT vs CSK Match: पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सफर आईपीएल 2026 में आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 'करो या मरो' के मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई को 89 रनों से बुरी तरह रौंदकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इस शर्मनाक हार के बाद सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के सुर बदले-बदले नजर आए. पूरे सीजन में खराब कप्तानी और पावरप्ले में अपने कछुआ स्ट्राइक रेट (124.6) के लिए घिरे गायकवाड़ ने इस करारी शिकस्त और सीजन के फ्लॉप शो का ठीकरा टीम के नए और अनुभवहीन खिलाड़ियों के सिर पर मढ़ दिया.

पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कप्तान गायकवाड़ ने चोटों और युवा टीम का हवाला देते हुए एक तरह से अपनी कमियों को छिपाने के लिए बहानों का सहारा लिया. आखिरी मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं और स्कोरबोर्ड पर 230 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर टांग दिया. जवाब में चेन्नई की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 13.4 ओवर में 140 रन भी नहीं बना सकी. उसने 89 रनों से आखिरी मैच के साथ सीजन का सफर खत्म किया.

आखिरी मैच में हार पर क्या बोले गायकवाड़?

230 रनों के टारगेट पर गायकवाड़ ने कहा, 'हां, इसे ध्यान में रखते हुए हम जो भी टारगेट मिले, उसे जितना जल्दी हो सके चेज करना चाहते थे और जाहिर तौर पर जब आप 230 रन का पीछा कर रहे हों, तो उनके जैसे गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ 20 ओवर में यह आसान नहीं होने वाला था, लेकिन हमने सोचा कि क्यों न पूरी कोशिश की जाए और खुलकर खेला जाए. उन्हें पूरा श्रेय जाता है. उन्होंने हमें हर विभाग में आउटप्ले किया.'

Add Zee News as a Preferred Source

पहले गेंदबाजी करने का कोई पछतावा नहीं, गेंदबाजों ने की गलतियां

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए रुतुराज ने गेंदबाजों पर अपनी रणनीति को सही से लागू न करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे लगा शुरुआत में विकेट थोड़ा स्पंजी था. जाहिर है, उन्हें अच्छी शुरुआत मिली. हमारी गेंदबाजी में कुछ गलतियां हुईं. खासकर पावरप्ले में हम दोनों ओपनर्स के खिलाफ अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए और एक बार जब उनके ओपनर्स सेट हो जाते हैं, तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. बीच के ओवरों में भी कुछ ऐसे मौके आए, जहां हम मैच पर पकड़ बना सकते थे और उन्हें 200 तक रोक सकते थे, लेकिन आज हम ऐसा करने में नाकाम रहे.'

चोटों और टीम के अनुभवहीन होने का बनाया बहाना

इस सीजन में सीएसके के लचर प्रदर्शन को सही ठहराने के लिए रुतुराज गायकवाड़ ने 'युवा टीम और ट्रांजिशन फेज' का कार्ड खेला. पूरे सीजन की नाकामियों पर बहाना बनाते हुए रुतुराज ने बयान दिया. उन्होंने कहा, 'सीजन की शुरुआत काफी मुश्किल रही, खासकर लगातार तीन हार के साथ. लेकिन उसके बाद जब हमें मोमेंटम मिला, तो सही खिलाड़ी सही जगह खेलने लगे, सही कॉम्बिनेशन बना और चीजें काम करने लगीं. फिर लगातार चोटों ने मुश्किलें बढ़ा दीं. खासकर जेमी और दूसरे ऑलराउंडर रामकृष्ण घोष की कमी ने हमारी प्लेइंग-12 को अस्थिर कर दिया. पिछले तीन मैचों में हमें कभी एक बल्लेबाज कम तो कभी एक गेंदबाज कम के साथ खेलना पड़ा.'

हार के बाद भी क्यों गर्व कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़?

गायकवाड़ ने आगे कहा, 'ज्यादा लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि हम एक युवा टीम हैं और ट्रांजिशन फेज में हैं. हमारे पास इतने अनुभवी खिलाड़ी नहीं हैं, खासकर दुनिया की सबसे कठिन टी20 लीग में, लेकिन यह अच्छी बात है कि हमारी टीम के 8 से 10 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने 20 से भी कम मैच खेले हैं. इस सीजन उन्हें काफी एक्सपोजर मिला. हमें पता चला कि किन क्षेत्रों में कमी है. इसके बावजूद 6 जीत हासिल करना, वो भी कुछ शानदार मुकाबलों में, टीम के लिए गर्व की बात है.'

कप्तान ने उन मैचों को भी याद किया, जहां टीम बेहद करीब आकर घुटने टेक बैठी. उन्होंने कहा, 'कुछ मैच ऐसे रहे, जहां हम जीत के बेहद करीब थे. हैदराबाद में हम 10 ओवर में 80 रन का टारगेट हासिल नहीं कर सके और चेन्नई में पिछली बार हम उन्हें 180 तक रोक सकते थे. ऐसे कुछ मुकाबले रहे, जहां हम बस फिनिश लाइन पार नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है.'

ये भी पढ़ें:  IPL 2026: MS Dhoni अगले साल खेलेंगे या नहीं? जाते-जाते ऋतुराज बता गए अंदर की बात

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Ruturaj Gaikwadgt vs cskIPL 2026

Trending news

फिर घटना का शिकार एयर इंडिया फ्लाइट! लैंडिंग से पहले इंजन में लगी आग
AIR INDIA
फिर घटना का शिकार एयर इंडिया फ्लाइट! लैंडिंग से पहले इंजन में लगी आग
बिजनेस के साथ इमोशन ठीक नहीं...एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर बोले डॉ. सुभाष चंद्रा
100 years of Essel Group
बिजनेस के साथ इमोशन ठीक नहीं...एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर बोले डॉ. सुभाष चंद्रा
बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां
West Bengal news
बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां
'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
West Bengal
'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
weather update
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
India nteresting facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?
DNA
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?
ब्लड शुगर पहुंच चुका था 550 के पार, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' ने बचाई बुजुर्ग की जान
Punjab news in hindi
ब्लड शुगर पहुंच चुका था 550 के पार, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' ने बचाई बुजुर्ग की जान
भारत की वे 2 ‘विद्रोही’ नदियां, जो ‘उल्टी दिशा’ में करती हैं सफर; नहीं मानती नियम
India Interesting Facts in Hindi
भारत की वे 2 ‘विद्रोही’ नदियां, जो ‘उल्टी दिशा’ में करती हैं सफर; नहीं मानती नियम
फाल्टा में 86% वोटिंग, खुद वोट डालने नहीं पहुंचे जहांगीर खान; उम्मीदवारी ली थी वापस
West Bengal
फाल्टा में 86% वोटिंग, खुद वोट डालने नहीं पहुंचे जहांगीर खान; उम्मीदवारी ली थी वापस