'लोग नहीं मानेंगे कि', CSK के शर्मनाक प्रदर्शन पर Ruturaj Gaikwad ने बनाया गजब बहाना...इस चीज का रोया रोना

Ruturaj Gaikwad Statement After GT vs CSK Match: पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सफर आईपीएल 2026 में आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 'करो या मरो' के मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई को 89 रनों से बुरी तरह रौंदकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इस शर्मनाक हार के बाद सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के सुर बदले-बदले नजर आए. पूरे सीजन में खराब कप्तानी और पावरप्ले में अपने कछुआ स्ट्राइक रेट (124.6) के लिए घिरे गायकवाड़ ने इस करारी शिकस्त और सीजन के फ्लॉप शो का ठीकरा टीम के नए और अनुभवहीन खिलाड़ियों के सिर पर मढ़ दिया.

पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कप्तान गायकवाड़ ने चोटों और युवा टीम का हवाला देते हुए एक तरह से अपनी कमियों को छिपाने के लिए बहानों का सहारा लिया. आखिरी मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं और स्कोरबोर्ड पर 230 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर टांग दिया. जवाब में चेन्नई की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 13.4 ओवर में 140 रन भी नहीं बना सकी. उसने 89 रनों से आखिरी मैच के साथ सीजन का सफर खत्म किया.

आखिरी मैच में हार पर क्या बोले गायकवाड़?

230 रनों के टारगेट पर गायकवाड़ ने कहा, 'हां, इसे ध्यान में रखते हुए हम जो भी टारगेट मिले, उसे जितना जल्दी हो सके चेज करना चाहते थे और जाहिर तौर पर जब आप 230 रन का पीछा कर रहे हों, तो उनके जैसे गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ 20 ओवर में यह आसान नहीं होने वाला था, लेकिन हमने सोचा कि क्यों न पूरी कोशिश की जाए और खुलकर खेला जाए. उन्हें पूरा श्रेय जाता है. उन्होंने हमें हर विभाग में आउटप्ले किया.'

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पहले गेंदबाजी करने का कोई पछतावा नहीं, गेंदबाजों ने की गलतियां

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए रुतुराज ने गेंदबाजों पर अपनी रणनीति को सही से लागू न करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे लगा शुरुआत में विकेट थोड़ा स्पंजी था. जाहिर है, उन्हें अच्छी शुरुआत मिली. हमारी गेंदबाजी में कुछ गलतियां हुईं. खासकर पावरप्ले में हम दोनों ओपनर्स के खिलाफ अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए और एक बार जब उनके ओपनर्स सेट हो जाते हैं, तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. बीच के ओवरों में भी कुछ ऐसे मौके आए, जहां हम मैच पर पकड़ बना सकते थे और उन्हें 200 तक रोक सकते थे, लेकिन आज हम ऐसा करने में नाकाम रहे.'

चोटों और टीम के अनुभवहीन होने का बनाया बहाना

इस सीजन में सीएसके के लचर प्रदर्शन को सही ठहराने के लिए रुतुराज गायकवाड़ ने 'युवा टीम और ट्रांजिशन फेज' का कार्ड खेला. पूरे सीजन की नाकामियों पर बहाना बनाते हुए रुतुराज ने बयान दिया. उन्होंने कहा, 'सीजन की शुरुआत काफी मुश्किल रही, खासकर लगातार तीन हार के साथ. लेकिन उसके बाद जब हमें मोमेंटम मिला, तो सही खिलाड़ी सही जगह खेलने लगे, सही कॉम्बिनेशन बना और चीजें काम करने लगीं. फिर लगातार चोटों ने मुश्किलें बढ़ा दीं. खासकर जेमी और दूसरे ऑलराउंडर रामकृष्ण घोष की कमी ने हमारी प्लेइंग-12 को अस्थिर कर दिया. पिछले तीन मैचों में हमें कभी एक बल्लेबाज कम तो कभी एक गेंदबाज कम के साथ खेलना पड़ा.'

हार के बाद भी क्यों गर्व कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़?

गायकवाड़ ने आगे कहा, 'ज्यादा लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि हम एक युवा टीम हैं और ट्रांजिशन फेज में हैं. हमारे पास इतने अनुभवी खिलाड़ी नहीं हैं, खासकर दुनिया की सबसे कठिन टी20 लीग में, लेकिन यह अच्छी बात है कि हमारी टीम के 8 से 10 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने 20 से भी कम मैच खेले हैं. इस सीजन उन्हें काफी एक्सपोजर मिला. हमें पता चला कि किन क्षेत्रों में कमी है. इसके बावजूद 6 जीत हासिल करना, वो भी कुछ शानदार मुकाबलों में, टीम के लिए गर्व की बात है.'

कप्तान ने उन मैचों को भी याद किया, जहां टीम बेहद करीब आकर घुटने टेक बैठी. उन्होंने कहा, 'कुछ मैच ऐसे रहे, जहां हम जीत के बेहद करीब थे. हैदराबाद में हम 10 ओवर में 80 रन का टारगेट हासिल नहीं कर सके और चेन्नई में पिछली बार हम उन्हें 180 तक रोक सकते थे. ऐसे कुछ मुकाबले रहे, जहां हम बस फिनिश लाइन पार नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है.'

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