Advertisement
trendingNow13225224
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: MS Dhoni अगले साल खेलेंगे या नहीं? जाते-जाते Ruturaj Gaikwad बता गए अंदर की बात, दिया ये जवाब

IPL 2026: MS Dhoni अगले साल खेलेंगे या नहीं? जाते-जाते Ruturaj Gaikwad बता गए अंदर की बात, दिया ये जवाब

Ruturaj Gaikwad on MS Dhoni future retirement: आईपीएल 2026 अपने आखिरी दौर में है. 22 मई की शाम चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन का आखिरी मैच खेला, जिसमें उसे हार मिली. इस हार के साथ ही उसका सफर खत्म हो गया. मैच के लिए टॉस के दौरान आए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एमएस धोनी के फ्यूचर को लेकर बड़ा बयान दिया है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 22, 2026, 06:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ruturaj Gaikwad on MS Dhoni future retirement
Ruturaj Gaikwad on MS Dhoni future retirement

Ruturaj Gaikwad on MS Dhoni future retirement: चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2026 में सफर खत्म हो गया है. सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलने मैदान पर उतरी टीम को 89 रनों से हार झेलनी पड़ी. इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए सबसे बड़ा झटका दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का पूरे सीजन मैदान से बाहर रहना रहा है. गुजरात टाइटंस के खिलाफ टॉस के लिए आए नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एमएस धोनी के फ्यूचर और उनके भविष्य (retirement future) पर एक बेहद भावुक और बड़ा बयान दिया है.

आखिरी मैच में टॉस के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने खुलकर स्वीकार किया कि धोनी का मैदान पर न होना टीम के लिए कितना बड़ा नुकसान साबित हुआ है और विरोधी टीमें उनके नाम से कितना घबराती थीं. ऋतुराज जाते-जाते ये भी बता गए कि धोनी अगला सीजन खेलेंगे या नहीं?

'धोनी के भविष्य का पता अगले साल ही चलेगा'

जब गायकवाड़ से फैंस के सबसे बड़े सवाल यानी धोनी के अगले सीजन (IPL 2027) में खेलने या संन्यास लेने को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'आपको इसके (धोनी के भविष्य के) बारे में अगले साल ही पता चलेगा. यहां तक कि मुझे भी इसके बारे में अगले साल ही जानकारी मिलेगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

'डेथ ओवरों में उनके नाम से विरोधी टीमें कांपती थीं'

धोनी के इस पूरे सीजन में एक भी मैच न खेल पाने के दर्द को बयां करते हुए कप्तान गायकवाड़ ने आगे कहा, 'एमएस धोनी का हमारे साथ न होना हमारे लिए बहुत बड़ा और बेहद नुकसानदेह (hard miss) रहा है. वे एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो विपक्षी टीम के मन में खौफ पैदा कर सकते हैं, खासकर जब बात आखिरी के ओवरों (late overs) में आकर बल्लेबाजी करने की हो.' गायकवाड़ ने धोनी के इम्पैक्ट (प्रभाव) की तारीफ करते हुए कहा कि धोनी का सिर्फ क्रीज पर खड़े रहना ही मैच का पासा पलट देता था.

"वे सिर्फ क्रीज पर टिककर ही पूरे मैच का पासा पलट सकते हैं और खेल के मोमेंटम (गति) को पूरी तरह से बदल सकते हैं. इसलिए, वे एक ऐसे दिग्गज हैं, जिनकी इस पूरे सीजन में हमें सबसे ज्यादा कमी खली है."

क्या चेन्नई झेल पाएगी धोनी की कमी?

पॉइंट्स टेबल के समीकरणों को देखें, तो चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त 14 मैचों में 12 अंकों के साथ सातवें पायदान पर रही. उसका नेट रन रेट (-0.345) भी बेहद कमजोर रहा. आखिरी मैच में गुजरात ने 230 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए चेन्नई 13.4 ओवर में 140 रनों पर सिमट गई.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स की टीम Playoffs से बाहर, गुजरात टाइटंस की टीम ने तोड़ा दिल

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Ruturaj Gaikwad

Trending news

बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां
West Bengal news
बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां
'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
West Bengal
'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
weather update
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
India nteresting facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?
DNA
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?
ब्लड शुगर पहुंच चुका था 550 के पार, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' ने बचाई बुजुर्ग की जान
Punjab news in hindi
ब्लड शुगर पहुंच चुका था 550 के पार, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' ने बचाई बुजुर्ग की जान
भारत की वे 2 ‘विद्रोही’ नदियां, जो ‘उल्टी दिशा’ में करती हैं सफर; नहीं मानती नियम
India Interesting Facts in Hindi
भारत की वे 2 ‘विद्रोही’ नदियां, जो ‘उल्टी दिशा’ में करती हैं सफर; नहीं मानती नियम
फाल्टा में 86% वोटिंग, खुद वोट डालने नहीं पहुंचे जहांगीर खान; उम्मीदवारी ली थी वापस
West Bengal
फाल्टा में 86% वोटिंग, खुद वोट डालने नहीं पहुंचे जहांगीर खान; उम्मीदवारी ली थी वापस
इसी 'सफेदी' का तो इंतजार था... अब दिन की तपन होगी कम, सेटेलाइट ने दे दी गुड न्यूज!
'Weather Update'
इसी 'सफेदी' का तो इंतजार था... अब दिन की तपन होगी कम, सेटेलाइट ने दे दी गुड न्यूज!
ये है भारत का सबसे महंगा आम, सोने के जेवर भी लगेंगे सस्ते
lifestyle
ये है भारत का सबसे महंगा आम, सोने के जेवर भी लगेंगे सस्ते