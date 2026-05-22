IPL 2026: MS Dhoni अगले साल खेलेंगे या नहीं? जाते-जाते Ruturaj Gaikwad बता गए अंदर की बात, दिया ये जवाब

Ruturaj Gaikwad on MS Dhoni future retirement: चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2026 में सफर खत्म हो गया है. सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलने मैदान पर उतरी टीम को 89 रनों से हार झेलनी पड़ी. इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए सबसे बड़ा झटका दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का पूरे सीजन मैदान से बाहर रहना रहा है. गुजरात टाइटंस के खिलाफ टॉस के लिए आए नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एमएस धोनी के फ्यूचर और उनके भविष्य (retirement future) पर एक बेहद भावुक और बड़ा बयान दिया है.

आखिरी मैच में टॉस के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने खुलकर स्वीकार किया कि धोनी का मैदान पर न होना टीम के लिए कितना बड़ा नुकसान साबित हुआ है और विरोधी टीमें उनके नाम से कितना घबराती थीं. ऋतुराज जाते-जाते ये भी बता गए कि धोनी अगला सीजन खेलेंगे या नहीं?

'धोनी के भविष्य का पता अगले साल ही चलेगा'

जब गायकवाड़ से फैंस के सबसे बड़े सवाल यानी धोनी के अगले सीजन (IPL 2027) में खेलने या संन्यास लेने को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'आपको इसके (धोनी के भविष्य के) बारे में अगले साल ही पता चलेगा. यहां तक कि मुझे भी इसके बारे में अगले साल ही जानकारी मिलेगी.'

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'डेथ ओवरों में उनके नाम से विरोधी टीमें कांपती थीं'

धोनी के इस पूरे सीजन में एक भी मैच न खेल पाने के दर्द को बयां करते हुए कप्तान गायकवाड़ ने आगे कहा, 'एमएस धोनी का हमारे साथ न होना हमारे लिए बहुत बड़ा और बेहद नुकसानदेह (hard miss) रहा है. वे एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो विपक्षी टीम के मन में खौफ पैदा कर सकते हैं, खासकर जब बात आखिरी के ओवरों (late overs) में आकर बल्लेबाजी करने की हो.' गायकवाड़ ने धोनी के इम्पैक्ट (प्रभाव) की तारीफ करते हुए कहा कि धोनी का सिर्फ क्रीज पर खड़े रहना ही मैच का पासा पलट देता था.

"वे सिर्फ क्रीज पर टिककर ही पूरे मैच का पासा पलट सकते हैं और खेल के मोमेंटम (गति) को पूरी तरह से बदल सकते हैं. इसलिए, वे एक ऐसे दिग्गज हैं, जिनकी इस पूरे सीजन में हमें सबसे ज्यादा कमी खली है."

क्या चेन्नई झेल पाएगी धोनी की कमी?

पॉइंट्स टेबल के समीकरणों को देखें, तो चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त 14 मैचों में 12 अंकों के साथ सातवें पायदान पर रही. उसका नेट रन रेट (-0.345) भी बेहद कमजोर रहा. आखिरी मैच में गुजरात ने 230 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए चेन्नई 13.4 ओवर में 140 रनों पर सिमट गई.

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