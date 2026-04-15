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Hindi Newsक्रिकेटजिस पर था सबसे ज्यादा भरोसा, वही दे रहा धोखा! CSK के लिए IPL 2026 में बोझ बना ये स्टार खिलाड़ी, आंकड़े देख नहीं होगा यकीन

जिस पर था सबसे ज्यादा भरोसा, वही दे रहा धोखा! CSK के लिए IPL 2026 में बोझ बना ये स्टार खिलाड़ी, आंकड़े देख नहीं होगा यकीन

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ जीत के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का एक क्रिकेटर उसके लिए सबसे बड़ा विलेन बन गया है. लगभग हर मैच में ये क्रिकेटर अपने फ्लॉप प्रदर्शन की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पर बोझ बनता जा रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 15, 2026, 06:25 AM IST
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जिस पर था सबसे ज्यादा भरोसा, वही दे रहा धोखा! CSK के लिए IPL 2026 में बोझ बना ये स्टार खिलाड़ी, आंकड़े देख नहीं होगा यकीन

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मंगलवार को खेले गए IPL मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम को 32 रन से हरा दिया. चेन्नई के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस आईपीएल मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 192 रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सामने जीत के लिए 193 रनों का टारगेट रखा. जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही बना पाई और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने यह मैच 32 रन से जीत लिया.

CSK के लिए IPL 2026 में बोझ बना ये स्टार खिलाड़ी

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ जीत के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का एक क्रिकेटर उसके लिए सबसे बड़ा विलेन बन गया है. लगभग हर मैच में ये क्रिकेटर अपने फ्लॉप प्रदर्शन की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पर बोझ बनता जा रहा है. यह फ्लॉप क्रिकेटर और कोई नहीं, बल्कि उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं. IPL 2026 में ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक IPL 2026 में 5 मैच खेले हैं और 12.60 की औसत और 105 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 63 रन बनाए हैं. ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं निकला है. ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक IPL 2026 के 5 मैचों में सिर्फ पांच चौके और एक छक्का लगाया है.

जिसपर था सबसे ज्यादा भरोसा, वही दे रहा धोखा!

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए. ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2026 में एक बार भी 30 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर सके हैं. 5 मुकाबलों के बाद उनका सर्वाधिक स्कोर 28 रन रहा है. ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म के साथ-साथ सीएसके के लिए सलामी जोड़ी भी बड़ा सिरदर्द रही है. इस सीजन संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मिलकर सिर्फ एक ही मुकाबले में 50 रनों का आंकड़ा पार कर सकी है.

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आंकड़े देख नहीं होगा यकीन

संजू-ऋतुराज की सलामी जोड़ी ने 5 पारियों में 24.8 की औसत से सिर्फ 124 रन बनाए हैं. आईपीएल 2026 में सीएसके की सलामी जोड़ी का बल्लेबाजी औसत सबसे खराब रहा है. सलामी जोड़ी का फ्लॉप शो सीएसके को काफी भारी भी पड़ा है. चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में अब तक निराशाजनक रहा है. इस सीजन खेले 4 मुकाबलों में से सीएसके सिर्फ एक में ही जीत दर्ज कर सकी है, जबकि 3 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, आखिरी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ सीएसके ने इस सीजन की पहली जीत दर्ज की थी. ऋतुराज की कप्तानी में CSK की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हराया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए CSK ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 212 रन लगाए थे, जिसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 189 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी. IPL 2026 में दिल्ली के खिलाफ पहली बार CSK का गेंदबाजी अटैक अच्छी लय में दिखाई दिया था. जेमी ओवरटन ने महज 18 रन देकर 4 विकेट निकाले थे.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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