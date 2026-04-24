IPL 2026 का सबसे खराब ओपनर... 7 पारी में सिर्फ 104 रन... चेन्नई सुपर किंग्स पर बोझ बना ये सुपरस्टार

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने गुरुवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रन से बड़े अंतर से हरा दिया है. मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ गुरुवार को खेले गए IPL मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ओपनिंग बल्लेबाज और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में 14 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हुए. 22 रन बनाकर आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हो रही है.

IPL 2026 का सबसे खराब ओपनर

ऋतुराज गायकवाड़ को मुंबई इंडियंस (MI) के ऑफ स्पिनर अल्लाह गजनफर ने अपना शिकार बनाया और उन्हें तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया. ऋतुराज गायकवाड़ लंबे समय से बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं. IPL 2026 में अभी तक ऋतुराज गायकवाड़ ने 6, 28, 7, 15, 7, 19 और 22 रन के स्कोर बनाए हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स पर बोझ बना ये सुपरस्टार

IPL 2026 में अभी तक ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 मैचों में 14.86 की बेहद घटिया औसत से 104 रन बनाए हैं. इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है. ऋतुराज गायकवाड़ का इन 7 मैचों में हाईएस्ट स्कोर अभी तक 28 रन रहा है. रिकॉर्ड्स इस बात को साबित करते हैं कि अब ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बने रहने के लायक नहीं है.

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IPL 2026 में एक ओपनिंग बल्लेबाज का सबसे कम औसत (कम से कम 5 पारी)

14.8 - ऋतुराज गायकवाड़ (104 रन)*

16.2 - फिन एलन (81 रन)

22.5 - साई सुदर्शन (135 रन)

22.7 - पथुम निसांका (136 रन)

24.8 - अजिंक्य रहाणे (124 रन)

आईपीएल 2026 में रुतुराज गायकवाड़

6(11), 28(22), 7(3), 15(18), 7(6), 19(13), 22(14)

ऋतुराज गायकवाड़ - 14.85 औसत से 104 रन, स्ट्राइक रेट: 119.54

जल्द चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छीन लेगा ये धुरंधर

एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला नहीं चल रहा है. दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए संजू सैमसन आईपीएल 2026 में रनों की आग उगल रहे हैं. IPL 2026 में अभी तक संजू सैमसन ने 7 मैचों में 58.60 की औसत से 293 रन बनाए हैं. इस दौरान संजू सैमसन के बल्ले से 2 शतक निकले हैं. संजू सैमसन का इन 7 मैचों में हाईएस्ट स्कोर अभी तक नाबाद 115 रन रहा है. 31 साल के संजू सैमसन अगले सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बनने के प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं.