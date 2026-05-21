IPL 2026 का सबसे फिसड्डी ओपनर...टीम पर बन चुका है बोझ! स्ट्राइक रेट देख माथा पकड़ लेंगे फैंस

IPL 2026 Worst Opener: जब किसी बल्लेबाज के साथ फॉर्म नहीं होता तो उसे हीरो से विलेन बनते देर नहीं लगती. आईपीएल में पहले 6 ओवर यानी पावरप्ले में टीमों के ओपनर तूफानी रफ्तार से रन बटोरने की कोशिश करते हैं. 19वें सीजन में एक ऐसा ओपनर भी है, जो कछुआ की चाल से बैटिंग कर रहा है. उसके घटिया स्ट्राइक रेट ने उसे इस सीजन का सबसे फिसड्डी ओपनर बना दिया है.
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IPL 2026 Worst Opener: आईपीएल में हर सीजन नए सितारे मिलते हैं. इस बार एक तरफ जहां कार्तिक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, मुकुल चौधरी जैसे युवा सितारों ने अपने प्रदर्शन से सभी को इंप्रेस किया है, वहीं कुछ सीनियर खिलाड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं. आईपीएल 2026 में 64 मैचों के बाद एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फैंस को अपना माथा कूटने पर मजबूर कर दिया है. इस आंकड़े ने 19वें सीजन के सबसे फिसड्डी चार ओपनर्स के नाम कंफर्म कर दिए हैं. ये वही ओपनर हैं, जिनका स्ट्राइक रेट पावरप्ले में सबसे खराब है.
आईपीएल 2026 में सबसे फिसड्डी ओपनर में टॉप पर इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का नाम है. ऋतुराज के खेलने का तरीका और उनका फॉर्म देख फैंस हैरान हैं. ऋतुराज पहले तो क्रीज पर वक्त बिताने के लिए पर्याप्त गेंद ले रहे हैं और जब रन बनाने की बारी आती है तो आउट हो जा रहे हैं. अब पहले 6 ओवर में उनके स्ट्राइक रेट ने फैंस को हैरान दिया है. ऋतुराज के आंकड़े बता रहे हैं कि इस सीजन वो चेन्नई सुपर किंग्स पर बोझ साबित हुए हैं.
19वें सीजन के पावरप्ले यानी पहले 6 ओवर में कम से कम 100 गेंदें खेलने वाले बल्लेबाजों में ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) का स्ट्राइक रेट सबसे घटिया और धीमा रहा है. ये वही ऋतुराज हैं, जो कभी चेन्नई की बल्लेबाजी की रीढ़ कहे जाते थे, लेकिन यह सीजन उनके लिए बुरे सपने की तरह रहा है. इस लिस्ट में दूसरा नाम केकेआर के ओपनर अंगकृष रघुवंशी का है, जिन्होंने 126.5 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. फिर केकेआर के ओपनर अजिंक्य रहाणे और गुजरात के ओपनर साई सुदर्शन का नाम आता है.
1. ऋतुराज गायकवाड़ (CSK)– 124.6
2. अंगकृष रघुवंशी (KKR)– 126.5
3. अजिंक्य रहाणे (KKR)– 127.6
4. साई सुदर्शन (GT)– 144.4
ऋतुराज गायकवाड़ के IPL 2026 के ओवरऑल आंकड़े भी उनके कद के मुताबिक बेहद साधारण और निराशाजनक रहे हैं. उन्होंने इस सीजन में अपनी आक्रामक शैली को पूरी तरह खो दिया है. अब तक खेले गए 13 मैचों में वो 29.18 की सामान्य औसत और 120.68 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 321 रन बना सके हैं. उनके बल्ले से सिर्फ 2 फिफ्टी निकली हैं. पूरे सीजन में 13 मैच खेलने के बाद भी ऋतुराज के बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला है. ऋतुराज का इस सीजन का स्ट्राइक रेट 120.68 है, जिसे टी20 प्रारूप में किसी भी ओपनर के लिहाज से बेहद खराब और 'फिसड्डी' माना जाएगा.
अगर गायकवाड़ के IPL करियर पर नजर डालें तो उन्होंने 84 मैचों में 38.67 की औसत से 2823 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं. उनका करियर स्ट्राइक रेट 135.33 का रहा है, लेकिन साल 2026 के इस सीजन में उनका ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है. शायद यही वजह है कि खराब मौजूदा फॉर्म और पावरप्ले में रन न बना पाने के कारण ही सेलेक्टर्स ने उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे और टेस्ट सीरीज में भी मौका नहीं दिया.
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