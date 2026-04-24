IPL 2026: साई सुदर्शन ने तोड़ा क्रिस गेल का प्रचंड रिकॉर्ड, बेंगलुरु में शतक से मचाई सनसनी, RCB के बॉलर्स को कूटा

IPL 2026 Sai Sudarshan: सुदर्शन आईपीएल में सबसे कम पारियों में 2000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. सुदर्शन ने अपने आईपीएल करियर का तीसरा शतक लगाया है. इस सीजन में वह पहली बार सैकड़ा लगाने में सफल हुए हैं.
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IPL 2026 Sai Sudarshan: गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ शुक्रवार (24 अप्रैल) को तूफानी पारी खेली. उन्होंने आरसीबी के होमग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में विस्फोटक शतक लगाया. यह आईपीएल इतिहास में उनका तीसरा शतक है. उन्होंने 58 गेंद पर 100 रन बनाए. इस पारी के दौरान सुदर्शन 11 चौके और 5 छक्के लगाए. उन्होंने इस पारी के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की.
सुदर्शन आईपीएल में सबसे कम पारियों में 2000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. क्रिस गेल के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज था. उन्होंने 48 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी. सुदर्शन ने 47 पारियों में ही 2000 रन पूरे कर लिया.
47 - साई सुदर्शन
48 - क्रिस गेल
52 - शॉन मार्श
57 - ऋतुराज गायकवाड़
60 - केएल राहुल
A knock to remember #SaiSudharsan owned the innings and sealed with#TATAIPL 2026 | #RCBvGT | LIVE NOW https://t.co/1jQMWSlWnX pic.twitter.com/zUlKTc2bkc
— Star Sports (@StarSportsIndia) April 24, 2026
मैच में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की है. दोनों ने आठवीं बार आईपीएल में ऐसा किया है. आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक शतकीय साझेदारी करने वाली जोड़ी की बात करें तो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने 10 और विराट कोहली-क्रिस गेल ने 9 बार ऐसा किया है.
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गिल और सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 12.4 ओवर में 128 रन की साझेदारी की. सुदर्शन एक तरफ से लगातार रन बना रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर गिल का बल्ला खामोश रहा था. वह 24 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने 2 चौका और एक छक्का लगाया. गिल का स्ट्राइक रेट 133.33 का रहा. उनके बाद जोस बटलर ने 16 गेंद पर 25 रन बनाए. गुजरात ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 205 रन बनाए. जेसन होल्डर ने 10 गेंद पर नाबाद 23 और वॉशिंगटन सुंदर ने 12 गेंद पर नाबाद 19 रन बनाए.