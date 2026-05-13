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Hindi Newsक्रिकेट24 साल के बल्लेबाज ने IPL में रचा इतिहास, क्रिस गेल के प्रचंड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

24 साल के बल्लेबाज ने IPL में रचा इतिहास, क्रिस गेल के 'प्रचंड रिकॉर्ड' की कर ली बराबरी

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) के ओपनर साई सुदर्शन ने मंगलवार (12 मई) को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेले गए IPL मैच के दौरान इतिहास रच दिया है. साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल के एक 'प्रचंड रिकॉर्ड' की बराबरी कर ली है. साई सुदर्शन ने मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 44 गेंद पर 61 रन ठोक दिए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 13, 2026, 06:56 AM IST
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24 साल के बल्लेबाज ने IPL में रचा इतिहास, क्रिस गेल के 'प्रचंड रिकॉर्ड' की कर ली बराबरी

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) के ओपनर साई सुदर्शन ने मंगलवार (12 मई) को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेले गए IPL मैच के दौरान इतिहास रच दिया है. साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल के एक 'प्रचंड रिकॉर्ड' की बराबरी कर ली है. साई सुदर्शन ने मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 44 गेंद पर 61 रन ठोक दिए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे.

24 साल के बल्लेबाज ने IPL में रचा इतिहास

गुजरात टाइटंस (GT) के ओपनर साई सुदर्शन ने मंगलवार (12 मई) को लगातार तीसरे IPL सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बैटिंग करते हुए, साई सुदर्शन ने 44 गेंदों में 61 रन बनाए, जिससे 12 पारियों के बाद इस सीजन में उनके कुल रन 501 हो गए, और उनका स्ट्राइक रेट का 155.10 रहा है.

क्रिस गेल के 'प्रचंड रिकॉर्ड' की कर ली बराबरी

साई सुदर्शन IPL इतिहास में चौथे ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एक सीजन में लगातार 3 बार 500 रन का आंकड़ा पार किया है. साई सुदर्शन, क्रिस गेल (2011-13), शिखर धवन (2019-21), और विराट कोहली (2023-25) के महान क्लब में शामिल हो गए हैं. केएल राहुल ने लगातार पांच सीजन (2018-22) तक ऐसा किया है, जबकि डेविड वॉर्नर ने छह सीजन (2014-2020) तक ऐसा किया.

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लगातार तीन IPL सीजन में 140+ स्ट्राइक-रेट

एक चीज साई सुदर्शन और क्रिस गेल को बाकी सबसे अलग बनाती है, सिर्फ इन दोनों ने ही लगातार तीन IPL सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक-रेट 140 से ज्यादा रहा है. पिछले तीन सीजन में साई सुदर्शन के स्ट्राइक-रेट 141.29, 156.17, और 155.10 रहे हैं. इससे पता चलता है कि साई सुदर्शन न सिर्फ लगातार अच्छा खेल रहे है, बल्कि जबरदस्त स्ट्राइक-रेट से बैटिंग भी कर रहे हैं.

क्रिस गेल एक महान बल्लेबाज

क्रिस गेल एक महान बल्लेबाज भी थे, जिनके लिए बैटिंग पिच कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, वहीं साई सुदर्शन ने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की काबिलियत से अपना नाम बनाया है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ, उन्हें एक मुश्किल पिच पर बैटिंग करनी पड़ी, और उन्होंने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, साथ ही टीम को शुरुआती विकेट गिरने के मुश्किल दौर से निकालने में भी मदद की.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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