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Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: 23 साल के बच्चे ने बुमराह को जड़ दिया No-look Six, 300 के स्ट्राइक रेट से उड़ाए 3 छक्के

VIDEO: 23 साल के बच्चे ने बुमराह को जड़ दिया No-look Six, 300 के स्ट्राइक रेट से उड़ाए 3 छक्के

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के 23 साल के एक विस्फोटक बल्लेबाज ने जसप्रीत बुमराह जैसे महान तेज गेंदबाज को 'No-look Six' जड़ दिया, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पर जमकर अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं. जसप्रीत बुमराह जैसे खूंखार यॉर्कर स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज को 'No-look Six' जड़ने के लिए बल्लेबाज के अंदर बड़ा जिगरा चाहिए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 30, 2026, 02:14 PM IST
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VIDEO: 23 साल के बच्चे ने बुमराह को जड़ दिया No-look Six, 300 के स्ट्राइक रेट से उड़ाए 3 छक्के

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के 23 साल के एक विस्फोटक बल्लेबाज ने जसप्रीत बुमराह जैसे महान तेज गेंदबाज को 'No-look Six' जड़ दिया, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पर जमकर अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं. जसप्रीत बुमराह जैसे खूंखार यॉर्कर स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज को 'No-look Six' जड़ने के लिए बल्लेबाज के अंदर बड़ा जिगरा चाहिए.

23 साल के बच्चे ने बुमराह को जड़ दिया No-look Six

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के 23 साल के बल्लेबाज सलिल अरोड़ा ने मुंबई इंडियंस (MI) के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ ऐसा ही बड़ा जिगरा दिखाया है. बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 8 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 243 रन बनाए और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम को जीत के लिए 244 रनों का टारगेट दिया. जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने 18.4 ओवर में 4 विकेट पर 249 रन बनाते हुए 8 गेंद बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया.

सलिल अरोड़ा ने मचाया गदर

दरअसल, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की पारी के दौरान 18वें ओवर में मुंबई इंडियंस (MI) के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आए. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के 23 साल के बल्लेबाज सलिल अरोड़ा ने इस ओवर की पांचवीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह को 'No-look Six' जड़ दिया, जिसे देख दर्शक और कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए. सलिल अरोड़ा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सलील अरोड़ा ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंद पर नाबाद 30 रन जड़ दिए. इस दौरान सलील अरोड़ा ने 300 की स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 3 छक्के उड़ाए.

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कौन हैं सलिल अरोड़ा?

अमृतसर के 23 साल के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने एक निडर फिनिशर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. सलिल अरोड़ा घरेलू क्रिकेट में पंजाब की तरफ से खेलते हैं और अपनी आक्रामक, जोरदार हिटिंग के लिए जाने जाते हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने उनकी इस काबिलियत को शुरू में ही पहचान लिया था. IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने सलील अरोड़ा को 1.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ इस जीत के बाद IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर आ गई है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के 9 मैचों में 6 जीत और 3 हार के साथ 12 प्वाइंट्स हो गए हैं और उसका नेट रनरेट +0.832 है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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