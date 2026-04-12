देर आए पर दुरुस्त आए... काम कर गया CSK का 18 करोड़ी दांव, धोनी के उत्तराधिकारी ने आलोचकों के मुंह पर जड़ा ताला

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के विस्फोटक ओपनर संजू सैमसन (Sanju Samson) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ शनिवार को खेले गए IPL 2026 के मैच में तहलका मचा दिया है, जिसकी जरूरत थी, वो अब हो गया है.'फ्लॉप' ओपनर संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच के जरिए अब अपनी फॉर्म में वापसी कर ली है. संजू सैमसन ने ऐसी वापसी की कि उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के गेंदबाजों के धागे खोल दिए. चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में संजू सैमसन ने सिर्फ 52 गेंदों पर शतक ठोक दिया.

काम कर गया CSK का 18 करोड़ी दांव

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने IPL 2026 से पहले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स (RR) से ट्रेड किया था. संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से 18 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने भविष्य को देखते हुए संजू सैमसन को अपने साथ जोड़ा है. संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के उस भरोसे पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं. पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी संजू सैमसन ने अपने आलोचकों के मुंह पर ताला जड़ दिया है.

52 गेंदों पर ठोक दिया शतक

संजू सैमसन ने सिर्फ 52 गेंदों पर शतक ठोक दिया और वह 56 गेंदों पर 115 रन बनाकर नाबाद रहे. संजू सैमसन ने 205.36 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 15 चौके और 4 छक्के लगाए. संजू सैमसन को उनकी बेहतरीन पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने बल्ले से आग उगली है. संजू सैमसन ने अपनी इस धमाकेदार पारी से फैंस को रोमांचित करने का काम किया है. संजू सैमसन ने दुनिया को दिखाया कि अगर वह फॉर्म में हों तो क्या कर सकते हैं.

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पिछली 3 पारियों में इससे पहले बने थे सिर्फ 22 रन

IPL 2026 में संजू सैमसन के प्रदर्शन की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ इस मैच से पहले उन्होंने 3 पारियों में केवल 22 रन ही बनाए हैं. IPL 2026 में संजू सैमसन ने अपनी पिछली 3 पारियों में 6, 7 और 9 रन के स्कोर ही बनाए थे. IPL 2026 में संजू सैमसन से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाईं जा रही थीं. संजू सैमसन का फॉर्म में लौटना विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी है. संजू सैमसन ने अभी तक 180 IPL मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 140 के स्ट्राइक रेट और 31.03 की औसत से 4841 रन बनाए हैं. संजू सैमसन ने IPL में 4 शतक और 26 अर्धशतक ठोके हैं. IPL में संजू सैमसन ने अभी तक 396 चौके और 224 छक्के उड़ाए हैं. संजू सैमसन का IPL में हाईएस्ट स्कोर 119 रन है.