IPL 2026: आखिर क्यों छोड़ा Rajasthan Royals का साथ? संजू सैमसन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताई ये वजह

Sanju Samson: आज से 11 दिन बाद यानी 28 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का आगाज होने वाला है. नए सीजन में संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले हैं. वो पिछले कई सालों तक राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले, लेकिन ट्रेड के जरिए अब वो चेन्नई के हो चुके हैं. सीएसके ने उनके बदले दो स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन को जाने दिया. जब से संजू ने चेन्नई का दामन थामा है तभी से एक सवाल है कि आखिर उन्होंने क्यों राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ा? अब खुद संजू ने इस सवाल पर पहली बार चुप्पी तोड़ दी है. संजू ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने टीम से अपने रास्ते अलग कर लिए.

17 मार्च 2026 को संजू सैमसन ने न केवल राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की असली वजह बताई, बल्कि एमएस धोनी (MS Dhoni) के साथ चेपॉक के मैदान पर खेलने को लेकर अपनी उत्सुकता भी जाहिर की. खास बात ये है कि संजू सैमसन अपने पहले ही मैच में पुरानी टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेंगे. संजू ने साफ कर दिया है कि मैदान पर पुरानी यादें उनके खेल के आड़े नहीं आएंगी.

संजू ने क्यों छोड़ी थी आरआर की टीम?

संजू सैमसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे भावनाओं को अपने खेल पर हावी नहीं होने देते और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई के लिए खेलने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी. इन दोनों टीमों के बीच 30 मार्च को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में भिड़ंत तय है. संजू ने कहा कि 'यह पहली बार होगा जब मैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलूंगा, लेकिन मैं मैदान पर भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देता. मैंने राजस्थान इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि टीम के साथ मेरा समय खत्म हो चुका है. अब अगर हम उनके खिलाफ खेलते हैं, तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलूंगा.'

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धोनी से बातचीत का कुलासा किया

संजू सैमसन ने अपनी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स को 2022 सीजन में फाइनल में पहुंचाया था, जहां उन्हें गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार मिली थी. हालांकि अब वो चेन्नई की तरफ से खेलने को बेताब हैं. उन्होंने सीजन के आगाज से पहले एमएस धोनी से फोन पर बात भी की है. संजू ने बताया कि 'मैं CSK का हिस्सा बनने को लेकर बहुत उत्साहित हूं. मैंने फोन पर धोनी भाई से बात की है और भारतीय टीम में रहते हुए उनके साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया है. उनसे हर बार बातचीत के बाद मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. इस बार यह अलग होगा, क्योंकि मैं CSK में करीब दो महीने उनके साथ बिताऊंगा और इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. यह मेरे लिए उन्हें करीब से देखने और उनसे सीखने का शानदार मौका होगा.'

फैंस से किया ये वादा

संजू ने फैंस से वादा कर दिया है कि टी20 विश्व कप 2026 के दौरान चेन्नई की भीड़ से जो समर्थन मिला, उससे मैं हैरान था. शायद वे मुझे अपना ही मानते हैं. मैं IPL में उन्हें निराश नहीं करना चाहता और CSK के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा.'

बढ़िया फॉर्म में हैं संजू सैमसन

संजू इन दिनों बढ़िया फॉर्म में हैं. उन्होंने भारत को टी20 विश्व कप 2026 का खिताब दिलाने में अहम रोल अदा किया. आखिरी तीन करो या मरो के मैचों में संजू ने बल्ले से तबाही मचाई थी. उन्होंने सुपर 8 में वेस्टइंडीज के खिलाफ, फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रमशः 97*, 89 और 89 रन की पारियां खेली थीं.

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