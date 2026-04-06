संजू सैमसन को क्या हो गया? टी20 वर्ल्ड कप के बाद अचानक बल्ला खामोश, CSK के कोच का विस्फोटक बयान

IPL 2026 Sanju Samson: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार तीसरी हार मिली है. उसे राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स के बाद अब आरसीबी ने हरा दिया. संजू सैमसन के खराब फॉर्म और आरसीबी के 250 रनों के विशाल स्कोर पर कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बड़ा बयान दिया है.
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IPL 2026 Sanju Samson: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के एक हाई-वोल्टेज मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 43 रनों से करारी शिकस्त दी. इस मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. यह इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. ऋतुराज गायकवाड़ की कमान वाली चेन्नई की टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने में पूरी तरह नाकाम रही और उसे टूर्नामेंट में अपनी लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा.
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस सीजन के सबसे बड़े 'ट्रेड' रहे संजू सैमसन का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा. संजू लगातार तीसरे मैच में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके और सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए. मात्र एक महीने पहले टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले संजू की फॉर्म में आई इस अचानक गिरावट ने फैंस और विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है. नई गेंद के खिलाफ उनकी कमजोरी टीम के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है.
चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए अपने दो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों रवींद्र जडेजा और सैम करन को छोड़ने का बड़ा जोखिम उठाया था. टीम प्रबंधन उन्हें महेंद्र सिंह धोनी के दीर्घकालिक उत्तराधिकारी के रूप में देख रहा था, लेकिन अब तक यह फैसला सही साबित होता नहीं दिख रहा है. संजू की लगातार विफलता के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या दो मैच जिताऊ ऑलराउंडर्स को खोकर एक विकेटकीपर-बल्लेबाज को लेना टीम के संतुलन को बिगाड़ चुका है?
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मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने संजू सैमसन का बचाव करते हुए कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए नई फ्रेंचाइजी में ढलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वह वर्षों तक किसी दूसरी टीम का हिस्सा रहा हो . फ्लेमिंग के अनुसार, संजू अभी टीम के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें थोड़ा समय चाहिए . कोच ने यह भी स्पष्ट किया कि टीम प्रबंधन पूरी तरह से संजू के साथ खड़ा है और उन्हें अपना आत्मविश्वास वापस पाने के लिए हर संभव सहयोग दिया जा रहा है.
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हैरानी की बात यह है कि सीएसके ने शुरुआती 15 ओवरों तक आरसीबी के बल्लेबाजों पर लगाम कस रखी थी, लेकिन अंतिम 5 ओवरों में मैच उनके हाथ से निकल गया. इन आखिरी 30 गेंदों में चेन्नई के गेंदबाजों ने 97 रन लुटा दिए. अब लगातार तीन हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अब पांच दिनों के ब्रेक पर रहेगी. टीम का अगला मैच 11 अप्रैल को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगा. कोच फ्लेमिंग को उम्मीद है कि अगले मैच तक मध्यक्रम के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस फिट होकर टीम में वापसी करेंगे, जिससे टीम की बल्लेबाजी को मजबूती मिलेगी.